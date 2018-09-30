الفرنسي ريني جيرار مدربًا جديدًا للوداد البيضاوي المغربي

قال الوداد البيضاوي المغربي، اليوم الأحد، إنه عيّن الفرنسي ريني جيرار مدربًا جديدًا للفريق خلفًا لعبد الهادي السكتيوي بعد الفشل في الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا.

ودرب جيرار (64 عامًا) عدة أندية في فرنسا مثل مونبلييه وليل ونانت وستراسبورغ، بجانب منتخب الشباب والناشئين في بلاده.

ورغم التأهل لدور الـ16 في كأس العرب لم يتخطَ الوداد أحزان الخروج من دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا أمام وفاق سطيف الجزائري الأسبوع الماضي.

وخسر الوداد، الذي شارك في كأس العالم للأندية العام الماضي بعد احراز اللقب القاري مع المدرب حسين عموتة، 1-صفر ذهابًا في الجزائر وفشل في تعويض التأخر أمام أكثر من 42 ألف مشجع في الدار البيضاء ليتعادل مع منافسه بدون أهداف.

وتفوّق الوداد بركلات الترجيح على أهلي طرابلس الليبي، يوم الجمعة الماضي، ليتقدم في كأس العرب في آخر مهمة للسكتيوي مع الفريق الذي خاض مباراة واحدة بدوري المحترفين المغربي في الموسم الجديد وخسرها أمام أولمبيك أسفي.