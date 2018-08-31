تعرف على اللاعبين العرب المشاركين في دوري أبطال أوروبا 2018/2019

تعرف نسخة 2018/2019 من دوري أبطال أوروبا مشاركة لاعبين عرب برفقة الفرق المتأهلة لدوري المجموعات والتي أجريت قرعته مساء الخميس وأعطت مجموعات متوازنة.

ويسيطر اللاعبون المغاربة على الوجود العربي في المسابقة بـ 8 لاعبين، ثم الجزائر بـ 5 لاعبين، فيما يتواجد مصري واحد هو النجم محمد صلاح لاعب ليفربول.

ومازال مستقبل النجم الجزائري سفيان فيغولي غامضًا مع فريق غالاتا سراي التركي الذي يرغب في رحيله.

ونستعرض اللاعبين العرب المشاركين في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا:

المغرب

المهدي بنعطية: يوفنتوس الإيطالي.

حكيم زياش وزكرياء الأبيض ونصير مزواري: أياكس أمستردام الهولندي.

أشرف حكيمي: بروسيا دورتموند الألماني.

أمين حارث وهشام منديل: شالكة الألماني.

يونس بلهندة: غالاتا سراي التركي.

الجزائر:

رياض محرز: مانشستر سيتي.

ياسين إبراهيمي: بورتو البرتغالي.

نبيل بن الطالب: شالكة الألماني.

سفيان فيغولي: غالاتا سراي التركي.

فوزي غلام: نابولي الإيطالي.

مصر:

محمد صلاح: ليفربول.

وتبدأ منافسات البطولة يوم 18 سبتمبر، على أن تقام المباراة النهاية للبطولة في الأول من يونيو على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.