تونس تواجه المغرب وديًا استعدادًا لتصفيات أمم أفريقيا 2019

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الأحد، عن خوض الفريق الكروي لمباراة ودية أمام نظيره المغربي، ضمن الاستعدادات للتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام في الكاميرون 2019.

ووفقًا لموقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الإنترنت، “توصل الاتحادان التونسي والمغربي إلى اتفاق بشأن إقامة مباراة ودية بين المنتخبين، استعدادًا للتصفيات المؤهلة إلى العرس الأفريقي”.

وأضاف البيان “ستقام المباراة الودية بين نسور قرطاج وأسود الأطلس على الملعب الأولمبي برادس، في العشرين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل”.

وتلعب تونس في المجموعة العاشرة بجانب مصر والنيجر وسوازيلاند، بينما تلعب المغرب في المجموعة الثانية بجانب مالاوي والكاميرون وجزر القمر.