“كاف” يدعو الاتحادات الإفريقية إلى الاستفادة من أخطاء كأس العالم روسيا 2018

دعا أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، جميع الاتحادات الإفريقية إلى الاستفادة من أخطاء مونديال روسيا، والعمل وفق برامج واضحة وطويلة الأمد من أجل تطوير اللعبة في بلدانها.

وجاء ذلك في كلمة له في ختام أعمال اجتماع الـ”كاف” اليوم الأحد، الذي عقد على مدار يومين، في العاصمة المغربية الرباط، من أجل تقييم حصيلة المنتخبات الإفريقية في مونديال روسيا 2018.

وقال أحمد إن “الاستقرار والعمل الجاد هو السبيل الوحيد من أجل تطوير المنتخبات الإفريقية”.

وشدد على أن اتحاده سيعمل على تقوية الاتحادات الكروية الإفريقية المحلية وسيواكب عملها في تأطير ووضع البرامج الإنمائية للكرة في القارة السمراء.

وأضاف: “لقد تم التطرق في هذا الاجتماع إلى جميع الحيثيات المرتبطة بمشاركة المنتخبات الإفريقية في مونديال روسيا من أخطاء وإنذارات إضافة لتصرفات اللاعبين في مستودع الملابس وغيرها من الأمور”.

وتابع: “تم التطرق أيضًا لجميع التحديات التي حالت دون تألق المنتخبات الإفريقية في المونديال، خاصة تلك المتعلقة بالاستعداد لهذا الحدث والصيام، والتحكيم، إضافة للدروس التي يجب استخلاصها من هذه المشاركة”.

واعتبر أحمد أن النتائج التي حققتها المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا تؤكد أن “الكرة الإفريقية تعيش أحد أسوأ أوقاتها، لذاك نحن مطالبون بإنقاذ الكرة الإفريقية وإعادة بريقها”.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عقد هذا الاجتماع لمناقشة ملف خروج جميع منتخبات القارة التي شاركت في مونديال روسيا (المغرب، مصر، تونس، السينغال، ونيجيريا)، من الدور الأول، في أسوأ مشاركة للمنتخبات الإفريقية، منذ بطولة كأس العالم لسنة 1982.