مسؤولون أفارقة يناقشون أسباب فشل منتخبات القارة السمراء في كأس العالم 2018

ستخضع كرة القدم الأفريقية لجلسات استشفاء على مدار يومين في المغرب بعد فشل 5 من منتخبات دول القارة في اجتياز الدور الأول في كأس العالم في روسيا.

وخرجت مصر، والمغرب، وتونس، ونيجيريا، والسنغال، من دور المجموعات في روسيا لتصبح أفريقيا دون ممثل لها في أدوار خروج المغلوب لأول مرة منذ نهائيات 1982 في إسبانيا.

وسيناقش مدربون ومسؤولون من الدول الخمس أسباب النتائج المخيّبة خلال اجتماع في الرباط ينظمه الاتحادان الأفريقي والمغربي للعبة غدًا الأحد، وبعد غدٍ الإثنين.

وقال إيمانويل أمونيكي لاعب نيجيريا السابق، وعضو مجموعة للدراسات الفنية تابعة للاتحاد الدولي (الفيفا) لتحليل كأس العالم:”كانت خيبة أمل لمنتخبات أفريقيا، وللقارة”.

وأضاف:”توقَّع كثيرون أن تحرز منتخبات أفريقيا تقدمًا، وأن تبني على النتائج السابقة، لكن للأسف لم يتحقق هذا، وندرك جميعًا أن كرة القدم تطورت كثيرًا، وستستمر في التغيير، وإذا لم نتحمل المسؤولية في أفريقيا، ونتوصل لطرق لتطوير المواهب الصاعدة، سنواصل العيش في الأحلام”.

وكشف غياني إنفانتينو رئيس الفيفا الأسبوع الماضي أن فشل فرق أفريقيا في اجتياز الدور الأول كان محل نقاش بين كبار مسؤولي المؤسسة لأنها قضية تدعو للقلق.

وخلال تاريخ كأس العالم كان أكبر إنجاز أفريقي هو وصول 3 فرق فقط لدور الـ 8، وهي: الكاميرون في 1990، والسنغال في 2002، وغانا في 2010.