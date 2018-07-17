سانت إيتيان الفرنسي يتعاقد مع وهبي الخزري قائد منتخب تونس (صورة)

أعلن فريق سانت إيتيان الفرنسي تعاقده مع الدولي التونسي وهبي الخزري لمدة 4 مواسم، قادمًا من فريق سندرلاند الإنجليزي دون أن يعلن عن مبلغ الصفقة.

وتألق وهبي الخزري رفقة منتخب بلاده خلال نهائيات كأس العالم روسيا 2018 رغم كونه خرج من الدور الأول، حيث سجل هدفين أمام بلجيكا وبنما.

???? Wahbi Khazri s’engage avec les Verts jusqu’en 2022 ! ???? ➡ https://t.co/VvoJjtgTqB pic.twitter.com/SBDrLOW4XM — AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) ١٧ يوليو ٢٠١٨

ولعب وهبي الخزري البالغ 27 سنة الموسم الماضي في فريق رين الفرنسي معارًا من فريق سندرلاند الإنجليزي، الذي تعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية في 2016 .

ولعب وهبي الخزري قائد المنتخب التونسي لفريقي باستيا وبوردو قبل تجربته القصيرة في الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى والتي استمرت نصف موسم.

وبعد تألقه في كأس العالم روسيا 2018 حاولت عدة فرق فرنسية التعاقد معه، لكنه فضل اللعب لفريق سانت إيتيان أحد الفرق التاريخية في فرنسا.