الأفريقي التونسي يقيل مدربه الفرنسي برتران مارشان

أعلن النادي الأفريقي التونسي انفصاله عن مدربه الفرنسي برتران مارشان بالتراضي بين الطرفين.

وقال الأفريقي في بيان مقتضب بصفحته على موقع فيسبوك “تم الاتفاق بفسخ العقد الذي يربط برتران مارشان بالنادي الأفريقي بالتراضي”.

وجاء قرار الانفصال عن المدرب الفرنسي بعد تراجع نتائج الفريق حيث فشل في الانتصار في ثلاث مباريات متتالية بالدوري المحلي بتعادلين أمام أولمبيك مدنين واتحاد بنقردان، وخسارته على أرضه 2-صفر أمام البنزرتي يوم الأحد الماضي.

وأصبح الأفريقي مهددًا بخسارة مركز الوصافة المؤهل للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تقاسمه المركز الثاني مع النجم الساحلي برصيد 44 نقطة لكل فريق قبل جولتين من نهاية المسابقة.

وقاد المدرب الفرنسي، الذي عاد للإشراف على الفريق للمرة الثانية في يناير/ كانون الثاني الماضي، انتفاضة قوية للأفريقي في المرحلة الثانية من الدوري ليقفز في جدول الترتيب بعد أن كان في المركز 12 ويحتل المركز الثاني.

لكن تراجع نتائجه في الجولات الأخيرة محليًا، وخروج الفريق من الدور الثاني ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي بخسارته ذهابا وإيابا أمام نهضة بركان المغربي دفعت إدارة النادي للتخلي عن المدرب.

ويخشى الأفريقي أن يخسر آخر أوراقه لإنقاذ موسمه عندما يحل ضيفًا على البنزرتي في الدور قبل النهائي لكأس تونس يوم الأحد المقبل.