إلغاء مباراة مولودية وهران وشباب بلوزداد قبل نهايتها بسبب شغب الجماهير (فيديو)

إلغاء مباراة مولودية وهران وشباب بلوزداد قبل نهايتها بسبب شغب الجماهير (فيديو)

المصدر: رويترز

ألغى حكم مباراة مولودية وهران وشباب بلوزاد المؤجلة بينهما في دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، المباراة قبل موعدها الأصلي بثلاث دقائق، بعد اجتياح جماهير المولودية للملعب والنتيجة تشير إلى تقدم بلوزداد 2-صفر.

واجتاحت جماهير وهران الملعب عقب تسجيل زكريا دراوي الهدف الثاني له ولفريقه قرب النهاية.

وافتتح دراوي التسجيل للضيوف في الدقيقة 35، لكن الحكم أنهى اللقاء قبل نهاية الوقت الأصلي.

وتأخر انطلاق الشوط الثاني بسبب اشتباكات بين جماهير المولودية ورجال الأمن.

ومن المقرر أن يحصل شباب بلوزاد على نقاط المباراة الثلاث، فيما تنتظر مولودية وهران عقوبات قاسية من الاتحاد المحلي للعبة؛ بسبب شغب جماهيره.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً