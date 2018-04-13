إلغاء مباراة مولودية وهران وشباب بلوزداد قبل نهايتها بسبب شغب الجماهير (فيديو)

ألغى حكم مباراة مولودية وهران وشباب بلوزاد المؤجلة بينهما في دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، المباراة قبل موعدها الأصلي بثلاث دقائق، بعد اجتياح جماهير المولودية للملعب والنتيجة تشير إلى تقدم بلوزداد 2-صفر.

واجتاحت جماهير وهران الملعب عقب تسجيل زكريا دراوي الهدف الثاني له ولفريقه قرب النهاية.

وافتتح دراوي التسجيل للضيوف في الدقيقة 35، لكن الحكم أنهى اللقاء قبل نهاية الوقت الأصلي.

وتأخر انطلاق الشوط الثاني بسبب اشتباكات بين جماهير المولودية ورجال الأمن.

بالفيديو: مواجهات عنيفة بين مشجعي مولودية الجزائر و قوات الأمن تتسبب في تأخير انطلاقة الشوط الثاني من مباراتهم أمام شبيبة القبائل في نصف نهائي #كأس_الجزائر pic.twitter.com/F1Rc3gSuKu — قناة الكأس (@alkasschannel) ١٣ أبريل، ٢٠١٨

ومن المقرر أن يحصل شباب بلوزاد على نقاط المباراة الثلاث، فيما تنتظر مولودية وهران عقوبات قاسية من الاتحاد المحلي للعبة؛ بسبب شغب جماهيره.