جوائز غلوب سوكر: الأخضر السعودي أفضل منتخب عربي للعام 2017

حصد المنتخب السعودي لكرة القدم جائزة أفضل منتخب عربي للعام 2017، في حفل جوائز “غلوب سوكر” العالمية، اليوم الخميس، في دبي.

ونال الأخضر السعودي الجائزة بعد تفوقه على منتخبات مصر، وتونس، والمغرب.

وكان المنتخب السعودي قد تأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل، بعد الغياب عن آخر نسختين في 2006 و2010.

وحصل منتخبا السعودية والمغرب على نفس نسبة تصويت المصوتين بـ 43% لكل منهما، لكن تصويت الخبراء حسم الجائزة لصالح الأخضر.

????| المنتخب الوطني يفوز بجائزة أفضل منتخب عربي في عام 2017 في #مؤتمر_دبي_الرياضي_الدولي — المنتخب السعودي (@SaudiNT) ٢٨ ديسمبر، ٢٠١٧

ويعتمد على نسبة المصوتين بـ 40%، بينما ينال تصويت الخبراء 60%.

ويلعب المنتخب السعودي في كأس العالم ضمن المجموعة الأولى التي تضم روسيا البلد المضيف ومصر والأوروغواي.

وسيكون الأخضر السعودي على موعد مع التاريخ، إذ إنه سيكون أول منتخب عربي يخوض المباراة الافتتاحية في تاريخ كأس العالم.