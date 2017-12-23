الترجي يحافظ على صدراة ترتيب الدوري التونسي بالتعادل مع الصفاقسي

أحرز كريم العواضي هدفًا بضربة رأس قرب النهاية، لينتزع الصفاقسي التعادل 1-1 مع مستضيفه الترجي، حامل اللقب والمتصدر، في الدوري التونسي الممتاز، اليوم السبت.

وبضربة رأس في الشباك في الدقيقة 44 افتتح فخر الدين بن يوسف التسجيل للترجي عندما استقبل تمريرة عرضية أرسلها خليل شمام من الجهة اليسرى.

وسيطر الصفاقسي على الشوط الثاني وتوج تفوقه، عندما ارتقى لاعب الوسط العواضي أعلى من المدافعين، ليحول برأسه تمريرة علاء المرزوقي من ركلة حرة إلى الشباك قبل خمس دقائق من النهاية.

وقال لسعد الدريدي، مدرب الصفاقسي: “لعبنا بانضباط خططي في الشوط الأول قبل أن نفرض سيطرتنا في الشوط الثاني.. وصنعنا العديد من الفرص وكان بوسعنا تحقيق الانتصار وانتزاع النقاط الثلاث”.

وبعد بداية جيدة في الشوط الثاني تراجع أداء الترجي ليستغل الصفاقسي الفرصة ويستحوذ على الكرة قبل أن يخطف هدف التعادل وسط غضب من جماهير الترجي على المدرب فوزي البنزرتي الذي يواجه انتقادات بسبب أسلوب لعبه.

وقال أنيس البدري، لاعب الترجي: “كنا نستحق الانتصار لأننا كنا الأفضل في الشوط الأول.. سجلنا هدفًا وصنعنا فرصًا خطيرة لم نحسن استغلالها، ثم ضغط الصفاقسي في الشوط الثاني ونجح في إدراك التعادل من كرة ثابتة”.

وحافظ الترجي على موقعه في الصدارة برصيد 33 نقطة من 13 مباراة متفوقًا بخمس نقاط على الصفاقسي صاحب المركز الثاني مع انتهاء نصف الموسم.

وفي مباراة أخرى، واصل الأفريقي تقدمه نحو فرق المقدمة، بعدما انتصر 1-صفر خارج ملعبه على أولمبيك مدنين.

وأهدر أولمبيك مدنين فرصة لافتتاح التسجيل، عندما أضاع أيمن منافق ركلة جزاء بعد مرور ساعة من اللعب، قبل أن يخطف الجناح الأيسر زهير الذوادي هدف الفوز بضربة رأس، قبل سبع دقائق من النهاية.

وتقدم الأفريقي للمركز الرابع برصيد 21 نقطة، بينما تجمد رصيد أولمبيك مدنين عند 13 نقطة في المركز 11.