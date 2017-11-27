على رأسهم محمد صلاح.. 3 لاعبين عرب يتنافسون على جائزة أفضل لاعب أفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن القائمة المختصرة النهائية، التي يتنافس أعضاؤها على جائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا للعام 2017.

وضمت القائمة النهائية 3 لاعبين عرب على رأسهم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والمغربي كريم الأحمدي لاعب وسط فينورد الهولندي، والجزائري ياسين براهيمي لاعب وسط بورتو البرتغالي.

وتضم القائمة النهائية أيضًا الغيني نابي كيتا (لايبزيغ الألماني)، والغابوني بيير أوباميانغ بوروسيا دورتموند الألماني)، والسنغالي ساديو ماني (ليفربول الإنجليزي)، والنيجيري فيكتور موزيس (تشيلسي الإنجليزي)، والكاميروني فينسنت بابكر (بشكتاش التركي)، والبوركيني بيرترناد تراوري (ليون الفرنسي)، والأوغندي دينيس أونيانغو (صن داونز الجنوب أفريقي)، والسنغالي كايتا بالدي (موناكو الفرنسي).

في المقابل تم إعلان القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب داخل القارة، وضمت المصري أحمد فتحي، والنيجيري جونيور أجايي، والتونسي علي معلول (الأهلي المصري)، والتونسي طه ياسين الخنيسي (الترجي التونسي)، والأوغندي دينيس أونيانغو (صن داونز الجنوب أفريقي)، والثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم (الوداد المغربي)، والبوركيني أرنستد بانسيه (المصري)، والأسترالي جيريمي بروكي (سوبر سبورت الجنوب أفريقي)، وبن مالينغو (مازيمبي الكونغولي).