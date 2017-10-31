رابح ماجر يعيد شاوشي وجابو لصفوف منتخب الجزائر ويستبعد مبولحي وفيغولي

كشف رابح ماجر، المدير الفني الجديد لمنتخب الجزائر، عن قائمة تضم 23 لاعبًا بينهم 7 ينشطون في الدوري المحلي، استعدادًا لمواجهة نيجيريا في العاشر من نوفمبر المقبل، في الجولة الختامية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، والمواجهة الودية أمام أفريقيا الوسطى المقررة بعد أسبوعين.

وضمت القائمة التي نشرها الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، مفاجآت عديدة، أهمها استبعاد وهاب رايس مبولحي حارس نادي رين الفرنسي، لأول مرة منذ انضمامه للمنتخب عام 2010، إلى جانب سفيان فيغولي لاعب غالاطا سراي التركي، الذي انتقد بعض زملائه في المنتخب قبل المباراة التي خسرها ” الخضر” أمام الكاميرون صفر/2، في الجولة الخامسة من تصفيات المونديال.

في المقابل، أعاد ماجر، فوزي شاوشي، حارس نادي مولودية الجزائر، الذي يعود للمنتخب بعد 5 سنوات من الغياب، وعبد المؤمن جابو، نجم نادي وفاق سطيف، الغائب عن “محاربي الصحراء” منذ نهائيات كأس أمم أفريقيا 2015.

كما تم توجيه الدعوة مجددًا لكل من هواري فرحاني مدافع شبيبة القبائل، ومحمد خثير زيتي مدافع نادي وفاق سطيف، وبغداد بونجاح، مهاجم نادي السد القطري، أما أيوب عبد اللاوي مدافع اتحاد الجزائر، فيستعد لظهوره الأول مع المنتخب. وشملت القائمة اسم كارل مجاني، الذي كان أعلن في وقت سابق اعتزاله اللعب الدولي.

وكما كان متوقعًا، وضع ماجر الثقة في كل من رياض محرز وإسلام سليماني، لاعبي ليستر الإنجليزي، ونبيل بن طالب لاعب شالكه الألماني، وهو الثلاثي الذي تم استبعاده من المواجهة الأخيرة أمام الكاميرون، بقرار من الإسباني لوكاس ألكاراز، المدير الفني السابق.

ويدخل المنتخب الجزائري، الإثنين المقبل، في معسكر إعدادي بالمركز التقني سيدي موسى التابع لاتحاد الكرة، استعدادًا لملاقاة نيجيريا يوم 10 نوفمبر على ملعب الشهيد محمد حملاوي بمدينة قسنطينة شرقي الجزائر، لحساب الجولة السادسة الأخيرة من تصفيات المونديال، ثم المواجهة الودية أمام أفريقيا الوسطى يوم 14 من ذات الشهر بملعب الخامس يوليو في العاصمة الجزائر.

يشار إلى أن الجزائر خرجت من سباق التأهل إلى المونديال مبكرًا، حيث تتذيل المجموعة الثانية بنقطة واحدة، في حين تحتل نيجيريا التي حجزت بطاقة التأهل المركز الأول ولها 13 نقطة.

وضمت قائمة منتخب الجزائر في حراسة المرمى:

فوزي شاوشي (مولودية الجزائر)، وعبد القادر صالحي (شباب بلوزداد)، وشمس الدين رحماني (شباب قسنطينة)

وفي خط الدفاع: محمد خثير زيتي (وفاق سطيف)، ويوسف عطال( كورتريه)، وفوزي غلام (نابولي)، وهواري فرحاني (شبيبة القبائل)، وعيسى ماندي (ريال بيتيس)، وكادامورو الياسين بن طيبة (نيم)، ورامي بن سبعيني (رين)، وأيوب عبد اللاوي (اتحاد الجزائر)، وكارل مجاني (سيفاس سبور)

وفي خط الوسط: عبد الروق بن غيت (اتحاد الجزائر)، ونبيل بن طالب (شالكه)، وإسماعيل بناصر (إمبولي)، وياسين براهيمي (بورتو)، وعبد المؤمن جابو(وفاق سطيف).

وفي خط الهجوم: رياض محرز وإسلام سليماني (ليستر)، وزين الدين فرحات (لوهافر)، وبغداد بونجاح (السد)، والعربي هلال سوداني (دينامو زغرب)، وسفيان هني (أندرلخت).