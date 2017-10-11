حرمان الوداد البيضاوي المغربي من جمهوره في مباراة واحدة.. تعرّف على السبب

عاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد المغربي لكرة القدم نادي الوداد البيضاوي بخوض مباراة واحدة بدون جمهور، بسبب شغب أنصاره في ذهاب دور الستة عشر لكأس العرش المغربي.

وقالت اللجنة في بيان، اليوم الأربعاء، إنها قررت أيضًا “تغريم النادي 50 ألف درهم تنفيذًا لقانون العقوبات الجديد، بعد أحداث شغب عرفتها مباراة الوداد مع نهضة بركان في ذهاب دور الستة عشر لكأس العرش بملعب مولاي عبد الله بالرباط، حيث تم اعتقال 21 مشجعًا للوداد بعد تبادل الضرب بالحجارة مع قوات الأمن”.

كما عاقبت لجنة الانضباط اتحاد طنجة بغرامة قدرها عشرة آلاف درهم (1064 دولارًا) “لرشق أنصاره الحكام بالقنينات بعد نهاية الشوط الأول من مباراة الجولة الرابعة بالدوري المحلي أمام الرجاء البيضاوي” مع توقيع غرامة إضافية لحصول الفريق على ستة إنذارات في المباراة ذاتها.