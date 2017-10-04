نبيل معلول: مباراة غينيا ستفتح لمنتخب تونس أبواب التأهل لكأس العالم

يرى نبيل معلول مدرب تونس أن مباراة فريقه ضد غينيا يوم السبت المقبل ستفتح أبواب التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا العام القادم.

ويحل منتخب تونس ضيفا على غينيا في الجولة قبل الأخيرة بالتصفيات الأفريقية حيث يمكن أن يحسم تأهله إذا أخفقت الكونجو الديمقراطية في الفوز خارج ملعبها على ليبيا.

وتتصدر تونس المجموعة الأولى بعشر نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الكونغو الديمقراطية. ولدى كل من غينيا وليبيا ثلاث نقاط.

وقال معلول للصحفيين “خضنا مباريات المرحلة الأخيرة من التصفيات بجدية. لا يمكن الحديث عن نتيجة مهمة إلا إذا تبعتها نتيجة جيدة”.

وأصبحت تونس على مشارف التأهل لكأس العالم بفوزها 2-1 على منتخب الكونغو الديمقراطية قبل أن تفرض التعادل 2-2 خارج ملعبها على منافسها المباشر في آخر مباراتين لها بالتصفيات.

وأضاف معلول الذي يسعى لإعادة تونس إلى كأس العالم لأول مرة منذ 2006 “مباراة غينيا ستفتح أمامنا أبواب التأهل على مصراعيه”.

وتابع “تحقيق نتيجة ايجابية سيجعلنا ننظر للمستقبل بتفاؤل.. يمتلك اللاعبون رغبة كبيرة في العودة بالنقاط الثلاث. صحيح شارك المنتخب في كأس العالم أربع مرات لكن جيلا بأكمله لم تسنح له فرصة متابعته في النهائيات. هذه فرصة اللاعبين لتحقيق الحلم”.

وشاركت تونس في كأس العالم في 1978 و1998 و2002 و2006.