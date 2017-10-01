مدرب الجزائر يستعين بفيغولي و8 محليين لمواجهة الكاميرون

استدعى الإسباني لوكاس ألكاراز، المدير الفني للمنتخب الجزائري، 23 لاعبا، استعدادا للمباراة أمام الكاميرون، السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وضمت القائمة 8 لاعبين ينشطون في الدوري الجزائري نصفهم يلعبون في اتحاد الجزائر، حيث تم توجيه الدعوة للمرة الأولى لكل من توفيق موساوي حارس أتلتيك بارادو، وعبد القادر بدران، لاعب وفاق سطيف، وأسامة درفلو وعبد الرحمن مزيان من اتحاد الجزائر، كما يستعد محمد فارس مدافع نادي هيلاس فيرونا الإيطالي لظهوره الأول مع “الخضر”.

بالمقابل أعاد الكاراز، استدعاء سفيان فيغولي، لاعب غالاطا سراي التركي، وزين الدين فرحات لاعب لوهافر الفرنسي، وإسحاق بلفوضيل لاعب فيردر بريمن الألماني، وبن طيبة الياسين كادامورو مدافع نادي نيم الفرنسي.

وتأكد استبعاد رياض محرز، وإسلام سليماني لاعبي ليستر الإنجليزي، ونبيل بن طالب لاعب خط وسط شالكه الألماني. كما خرج من القائمة إدريس سعدي مهاجم ستراسبورغ الفرنسي.

ويدخل المنتخب الجزائري الذي خرج من سباق التأهل إلى المونديال، حيث يتذيل المجموعة الثانية بنقطة واحدة، في معسكر إعدادي، غدا الاثنين، بالمركز التقني سيدي موسى التابع لاتحاد الكرة، على أن يسافر الخميس المقبل إلى مدينة ياوندي الكاميرونية على متن طائرة خاصة.

وضمت القائمة في حراس المرمى: رايس وهاب مبولحي (رين الفرنسي)، وعبد القادر صالحي (شباب بلوزداد-الجزائر)، وتوفيق موساوي ( اتلتيك بارادو الجزائري).

وفي خط الدفاع : محمد فارس (هيلاس فيرونا)، وفوزي غلام (نابولي الايطالي)، ورامي بن سبعيني(رين الفرنسي)، وعيسى ماندي (ريال بيتيس الإسباني)، وعبد القادر بدران(وفاق سطيف الجزائري)، والياسين بن طيبة كادامورو(نيم الفرنسي)، وفاروق شافعي(اتحاد الجزائر).

وفي خط الوسط: سفيان فيغولي (غالاطا سراي التركي)، ووزين الدين فرحات ( لوهافر الفرنسي)، ورؤف بنغيت (اتحاد الجزائر)، وسفيان بن دبكة (مولودية الجزائر)، وسفيان دهام (سوشو الفرنسي) وسفير تايدر (بولونيا الإيطالي).

وفي الهجوم: العربي هلال سوداني( دينامو زغرب الكرواتي)، رشيد غزال(موناكو الفرنسي)، وعبد الرحمن مزيان، وأسامة درفلو(اتحاد الجزائر)، وياسين براهيمي(بورتو البرتغالي)، وسفيان هني (اندرلخت البلجيكي)، وإسحاق بلفوضيل (بريمن الألماني).