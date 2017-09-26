بعد اعتذاره للمغرب.. المنتخب الإماراتي يقترب من مواجهة نظيره المصري وديًا

اعتذر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن عدم مواجهة المنتخب المغربي والمقرر لها في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في ظل عدم جدوى المباراة خلال الفترة الحالية.

من ناحية أخرى يدرس الاتحاد الإماراتي دعوة المنتخب المصري الأول لخوض مباراة ودية خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في حال تمكن المنتخب المصري من حسم بطاقة التأهل لمونديال روسيا 2018 يوم الثامن من تشرين الأول / أكتوبر المقبل.

كما قرَّر الاتحاد الإماراتي إلغاء تجمع المنتخب الأول بسبب عدم تعيين مدرب للمنتخب الوطني حتى الآن بعد رحيل المدرب الأرجنتيني ادغاردو باوزا لتدريب المنتخب السعودي.

ويدرس الاتحاد الإماراتي العديد من الملفات الخاصة لعدد من المدربين لتولّي مهمة التدريب خلال الفترة المقبلة.