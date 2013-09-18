الأهلي السعودي يودع دوري أبطال آسيا

سول- ودع الاهلي السعودي منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم الأربعاء بعد خسارته بهدف دون رد أمام مضيفه سول الكوري الجنوبي في اياب دور الثمانية.

وسجل ديان داميانوفيتش لاعب الجبل الاسود هدف سول والمباراة الوحيد في الدقيقة 90 من عمر اللقاء ليدفع فريقه للفوز 2-1 في مجموع المباراتين.

وكان الفريقان قد تعادلا 1-1 في مباراة الذهاب التي اقيمت بالسعودية الشهر الماضي.

وجاءت المباراة متكافئة لكن فرص الفريق الكوري كانت أكثر خطورة أمام المرمى خاصة من خلال الكرات الثابتة والهجمات المرتدة السريعة.

وسنحت عدة فرص لسول كان ابرزها عن طريق ماوريسيو مولينا عندما ارسل تمريرة عرضية ارتقى لها كيم جين جيو وحولها برأسه فوق العارضة.

وحاول الأهلي تسجيل هدف يعيد آماله في التأهل فسدد تيسير الجاسم كرة خطيرة أبعدها الحارس كيم يونج-داي في الدقيقة 78.

واعتمد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة في الدقائق الأخيرة ليسجل داميانوفيتش من احداها في مرمى الحارس عبد الله معيوف في الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء.

وسيلتقي سول في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة الاستقلال الإيراني وبوريرام يونايتد التايلاندي.