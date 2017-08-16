قرار مؤقت بوقف تنفيذ عقوبة إيقاف لاعب نادي النصر السعودي عوض خميس

أعلن نادي النصر السعودي عن صدور من قرار من مركز التحكيم الرياضي بوقف تنفيذ عقوبة إيقاف لاعب نادي الفريق عوض خميس، وذلك لحين صدور قرار التحكيم النهائي.

وكان اللاعب تقدم بطلب التدابير الوقتية لمركز التحكيم الرياضي لرفع الإيقاف المقرر بحقه والصادر بقرار من الاتحاد السعودي لكرة القدم على إثر قضيته السابقة المتضمنة تورطه بتوقيع عقدين الأول لنادي الهلال والثاني لناديه الحالي النصر وتجاوزه لأنظمة ولوائح لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

أصدر مركز التحكيم الرياضي قراراً بوقف تنفيذ عقوبة إيقاف لاعب نادي ⁧#النصر⁩ #عوض_خميس

وذلك لحين صدور قرار التحكيم النهائي .#معاك_يانصر pic.twitter.com/XzVHILwCGc — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 16, 2017

وتقدم خميس بطلبه قبل الجولة الأولى من دوري جميل التي استهل بها فريق النصر أول لقاءاته مع الفيصلي وانتهى لمصلحة الأول 3 / 1.

وبهذا القرار يحق للاعب المشاركة مع فريق النصر بداية من لقاء الاتفاق المقبل في إطار الجولة الثانية من دوري جميل.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أصدر قراراً يقضي بعقاب أطراف النزاع، حيث جاء القرار بإيقاف عوض خميس ستة أشهر اعتباراً من بداية عقده الجديد وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال، وحرمان نادي النصر من تسجيل لاعبين جدد لفترة تسجيل واحدة اعتباراً من فترة التسجيل المقبلة وتغريمه 500 ألف ريال وتغريم نادي الهلال مبلغ 500 ألف ريال، وإيقاف غرم العمري وكيل اللاعب ستة أشهر وتغريمه 300 ألف ريال وأخيراً اعتماد تجديد عقد اللاعب مع النصر.

يُذكر أن نادي النصر استفاد من بند التدابير الوقتية بعد استئنافه للقرار واستطاع تسجيل لاعبيه الجدد لفترة الانتقالات الصيفية الحالية في انتظار ما يصدر من قرار غرفة التحكيم الخاصة بالقضية.