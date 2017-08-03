رسميًا.. الأهلي السعودي يتعاقد مع البرازيلي ليوناردو دي سوزا (شاهد أهدافه)

أعلن النادي الأهلي السعودي، تعاقده مع البرازيلي ليوناردو دي سوزا مهاجم بارتيزان الصربي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
وأصدر النادي السعودي بيانًا قال فيه إن اللاعب صاحب الـ”25 عامًا” وقع على عقد انتقاله بموافقة ناديه الصربي، ليكمل عقد المحترفين الستة في صفوف الفريق.
واستطاع اللاعب أن يجلب الأنظار إليه بعد إحرازه 26 هدفا مع فريقه الموسم الماضي.
– ليوناردو سوزا أهلاوياً لموسمين مع خيار التجديد لموسمين.
– ورئيس مجلس الإدارة يشكر الأمير خالد بن عبدالله.#الاهلي#الملكي pic.twitter.com/c1JyQRAbUB
— النادي الأهلي (@ALAHLI_FC) ٣ أغسطس، ٢٠١٧
#انفوغرافيك |
ليوناردو داسيلفا سوزا .. مسيرة وأرقام .#الاهلي#الملكي pic.twitter.com/SIlMnM8GD8
— النادي الأهلي (@ALAHLI_FC) ٣ أغسطس، ٢٠١٧