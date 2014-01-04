النصر يستعيد فارق النقاط الأربع مع الهلال

الرياض - استعاد النصر المتصدر فارق النقاط الاربع مع منافسه التقليدي الهلال صاحب المركز الثاني بعدما سحق مضيفه النهضة متذيل الترتيب 4-1 في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وقلص الهلال الفارق مع النصر إلى نقطة واحدة الخميس حين هزم الفيصلي 2-1 لكن النصر رفع رصيده الى 42 نقطة من 16 مباراة بعدما فاز للمرة السابعة على التوالي.

ومنح البرازيلي ايلتون برانداو التقدم للنصر من ركلة جزاء نفذها بقدمه اليسرى عكس اتجاه الحارس قبل اربع دقائق على نهاية الشوط الأول وجعل صانع اللعب الدولي يحيى الشهري النتيجة 2-0 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية العليا للمرمى في الدقيقة 57.

وعزز المهاجم حسن الراهب تقدم النصر بالهدف الثالث بعد تمريرة أخرى من الشهري في الدقيقة 64 واختتم عماد الحوسني مهاجم عمان الرباعية بضربة رأس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسجل صديق آدامز هدف النهضة الوحيد برأسه في أول مباراة له مع الفريق قبل هدف الحوسني مباشرة.

ولا يزال النهضة في المركز 14 والأخير بست نقاط فقط وهو الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز في الدوري هذا الموسم.

وسحق الأهلي مضيفه العروبة 4-0 بفضل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليحقق انتصاره الأول في أربع مباريات.

وافتتح الأهلي التسجيل بعد سبع دقائق عن طريق محمد آل فتيل بضربة رأس ثم انتظر حتى الدقيقة 55 ليضاعف النتيجة عبر الكوري الجنوبي سوك هيون جون.

وأضاف اللاعب الدولي تيسير الجاسم الهدف الثالث في الدقيقة 76 بضربة رأس أيضا واختتم البرازيلي مارسيو موسورو رباعية الأهلي في استاد العروبة بالجوف في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأصبح رصيد الأهلي 24 نقطة من 16 مباراة في المركز الرابع لكنه لا يزال متأخرا بفارق 18 نقطة وراء النصر صاحب القمة، وبقي العروبة في المركز 12 بين 14 فريقا برصيد 15 نقطة.

وعزز التعاون موقعه في المركز الثالث بفوزه 2-صفر بملعبه على نجران بفضل هدفين في الشوط الثاني، ومنح سند شراحيلي التقدم للتعاون - الذي يمتلك 26 نقطة - في الدقيقة 50 وأكد البرازيلي فينيسيوس ريتشي انتصار أصحاب الأرض في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وواصل الشعلة عروضه القوية مؤخراً وحقق فوزه الرابع في خمس مباريات بانتصاره الساحق 4-0 على الإتفاق الذي مني بخسارته الثالثة على التوالي.

واستمر الشعلة في الابتعاد عن مؤخرة الترتيب إذ يبلغ رصيده 17 نقطة من 16 مباراة بعد أهداف فهد المنيف ومسفر البيشي وحسن الطير ووليد الجيزاني.