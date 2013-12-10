الخليج يطيح باتحاد جدة من كأس ولي العهد السعودي

فجر نادي الخليج مفاجأة مدوّية بتأهله لدور الثمانية بطولة كأس ولي العهد السعودي لكرة القدم بفوزه على اتحاد جدة بركلات الجزاء 4-3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 2-2.

وتأهل الهلال حامل اللقب إلى دور الثمانية بعد فوزه بسهولة على ضيفه الشعلة 4-1 في الرياض الثلاثاء.

وسجل للهلال سالم الدوسري في الدقيقة 16 وياسر القحطاني في الدقيقتين 26 و65 وسلطان الدعيع في الدقيقة 59، وجاء هدف الشعلة الوحيد عن طريق المالي مامادو كوندو في الدقيقة33.

وانضم النصر إلى الهلال في دور الثمانية بفوزه على ضيفه نجران بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وافتتح المهاجم البرازيلي ايلتون التسجيل للنصر في الدقيقة التاسعة وأضاف مواطنه ايفرتون الهدف الثاني في الدقيقة 26 واختتم خالد الزيلعي أهداف فريقه في الدقيقة 73.

وأضاع لاعب الوسط عبده عطيف ركلة جزاء للنصر احتسبها الحكم لصالح ايفرتون في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحقق الشباب الفوز على مضيفه القادسية بهدفين مقابل هدف واحد ليحجز مكانه في دور الثمانية.

ووضع عيسى المحياني الشباب في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 43 وأضاف المهاجم تميم الدوسري الهدف الثاني من ركلة حرة في الدقيقة 60 قبل أن يقلص علي الشهري الفارق للقادسية.

وانتزع التعاون بطاقة التأهل بفوزه على ضيفه الفيصلي 3-2 وبلغ الأهلي أيضا دور الثمانية بفوزه على العروية 4-1 مستفيدا من هدفي مصطفى بصاص وهدفين اخرين سجلهما محمد ال فتيل ومحمد أمان.

واطاح الفتح بالإتفاق من دور الستة عشر بتغلبه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتقدم الفتح بهدفين سجلهما دوريس سالومو وربيع سفياني في الدقيقتين الخامسة و20.

وأضاع حمد الحمد ركلة جزاء في الدقيقة 44 قبل أن ينجح اللاعب نفسه في تسجيل الهدف الأول للاتفاق في الدقيقة 64 ثم أضاف مهاجم الفتح سالومو الهدف الثالث في الدقيقة 69. وسجل الحمد الهدف الثاني للإتفاق في الدقيقة 88.