المنتخب السعودي يضم العنزي لمواجهة العراق والصين

أعلن خوان رامون لوبيز كارو مدرب السعودية تشكيلة تضم 28 لاعبا لمواجهة العراق والصين في تصفيات كأس آسيا 2015 لكرة القدم في وقت لاحق الشهر الجاري، وشهدت انضمام عبد الله العنزي حارس النصر لأول مرة.

وستلعب السعودية على أرضها مع العراق في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري قبل أن تلعب بعدها بأربعة أيام في ضيافة الصين.

وتتصدر السعودية المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات وتتقدم بخمس نقاط على الصين صاحبة المركز الثاني، بينما يأتي العراق في المركز الثالث بثلاث نقاط، وأخيرا اندونيسيا بنقطة واحدة.

وتألق العنزي مع النصر قبل أن تطالب وسائل الإعلام بضرورة ضمه إلى تشكيلة المنتخب السعودي خاصة بعدما ساهم بشكل مؤثر في تصدر ناديه لدوري المحترفين السعودي هذا الموسم.وكان النصر صاحب العروض المحلية القوية في الموسم الجاري، صاحب النصيب الأكبر في التشكيلة بعدما استعان لوبيز كارو بستة لاعبين آخرين منه.

كما انضم يحيى المسلم لاعب الهلال إلى تشكيلة السعودية لأول مرة.

وسيدخل منتخب السعودية معسكرا محليا في الدمام الجمعة، ليخوض مباراة ودية مع أحد الأندية هناك وفقا لما أعلنه موقع الاتحاد السعودي على الإنترنت.

وجاءت تشكيلة السعودية على النحو التالي:

حراس مرمى: وليد عبد الله (الشباب) وعبد الله المعيوف (الأهلي) فواز القرني (الاتحاد) وعبد الله العنزي (النصر).

مدافعون: حسن معاذ (الشباب) وعلي الزبيدي (الأهلي) وأسامة هوساوي (الأهلي) ومحمد عيد (النصر) وعمر هوساوي (النصر) ويحيى المسلم (الهلال) ومنصور الحربي (الأهلي) وياسر الشهراني (الهلال).

لاعبو وسط: سعود كريري (الاتحاد) وإبراهيم غالب (النصر) وسلمان الفرج (الهلال) وحمدان الحمدان (الفتح) ومصطفى بصاص (الأهلي) وأحمد عسيري (الاتحاد) ومحمد أبو سبعان (الاتحاد) وسالم الدوسري (الهلال) وفهد المولد (الاتحاد) ويحيى الشهري (النصر) وتيسير الجاسم (الأهلي) وشايع شراحيلي (النصر).

مهاجمون: ناصر الشمراني (الهلال) ونايف هزازي (الاتحاد) ومحمد السهلاوي (النصر) ومختار فلاتة (الاتحاد).