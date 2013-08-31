مدرب الهلال سعيد بالانتصار الثاني على التوالي

الرياض - وجه سامي الجابر نجم منتخب السعودية السابق ومدرب الهلال الحالي التحية لفريقه بعد تغلبه على مضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف لهدف في ثاني جولات دوري المحترفين السعودي لكرة القدم يوم الجمعة، رغم الجو الحار أثناء المباراة.

وحقق الهلال انتصاره الثاني في مباراتين على ملعب محمد بن فهد في الدمام.

وقال الجابر "وضعنا في الدوري جيد فلدينا ست نقاط وستة أهداف وعلينا هدف وحيد وهذا مؤشر جيد."

ولم يمهل صانع اللعب محمد الشلهوب أصحاب الضيافة الكثير من الوقت إذ سجل الهدف الأول للهلال من ركلة جزاء احتسبت للمهاجم ناصر الشمراني في الدقيقة الثامنة.

وجاء الدور على الشمراني الذي سجل الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة مستفيداً من تمريرة الشلهوب.

وأضاع سالم الدوسري فرصة لتعزيز تقدم الهلال بعد أن لعب الكرة من فوق رأس الحارس محمد شريفي، ليبعدها مدافع الاتفاق إبراهيم هزازي في الدقيقة ٣١.

وقبل أن ينتهي الشوط الأول قلص المهاجم بابا ويجو الفارق بتسجيله هدف الاتفاق بعد تمريرة من علي الزقعان في الدقيقة ٤٤.

وأضاف الدوسري الهدف الثالث للهلال في الدقيقة ٦٧ بعد هجمة مرتدة قادها البرازيلي تياجو نيفيز.

وتغير حال الاتفاق في الشوط الثاني وحصل على ركلة جزاء أضاعها ويجو في الدقيقة ٧٠ وألغى حكم المباراة هدفا سجله نيفيز في الدقيقة ٧٥ بداعي التسلل.

ورداً على سؤال بشأن اهتمام الهلال بالنتائج أكثر من المستوى قال الجابر "مستوى أداء اللاعبين مقنع مع بداية الدوري ولاعبونا اليوم تحملوا عبء المباراة وصعوبة الطقس ولازلنا نطمح لتحقيق الأفضل بإذن الله."