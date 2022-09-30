سبب وفاة خالد الزيلعي

توفي خالد الزيلعي، نجم الكرة السعودية السابق عن عمر يناهز 35 عاما، بعد صراع مع المرض.

لعب ”الزيلعي“ للنصر، قبل أن يرحل منه مُعارًا للتعاون، ثم انتقل للخليج، وبعد ذلك مثّل عددًا من الأندية، هي: الفيصلي، والباطن، والرائد، وأبها، وأخيرًا نادي العين السعودي.

انتقل الى رحمة الله تعالى الاخ واللاعب السابق خالد الزيلعي الله يرحمه ويغفر له ويصفح عنه ويدخله جناته من أوسع أبوابها في هذا اليوم الكريم و الله يعوضه الجنه ويجعل ما اصابه كفارة له .

دعواتكم له . pic.twitter.com/IrqkHDExYh — علي المرشود | Ali Almarshud (@alialmarshod) September 30, 2022

وفي السادس والعشرين من يونيو العام 2020، أعلن خالد الزيلعي إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري حيث غرد: “الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. أظهرت الفحوص الطبية إصابتي بمرض التصلب الجانبي الضموري وهو مرض مجهول الأسباب طبيًا.. فلنختم دائمًا إعجابنا بذكر الله (ماشاء الله تبارك الله)، لا تنسوني من دعائكم، ساعة استجابة لعلها تقبل دعوة أحدكم“.

#خالد_الزيلعي_في_ذمة_الله

أسأل الله عز وجل أن يغفر لعبده خالد الزيلعي وأن يجعل ما أصابه تكفيرا ورفعة للدرجات ،، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى والحمد لله .. أحسن الله عزاء أهله ومحبيه في كل مكان ولا حول ولا قوة إلا بالله pic.twitter.com/pQLAneXJ3r — د. صفوان السويكت (@AlsuwaiketS) September 30, 2022

لكن في الأسابيع الأخيرة تدهورت حالة الزيلعي، حيث دخل في غيبوبة بسب مشاكل في القلب.

وحسب تقارير صحفية سعودية، توقف قلب اللاعب 3 مرات، ما أدى إلى دخوله الغيبوبة.

وقبل ذلك تدهورت صحة الزيلعي ما تسبب في دخوله المستشفى، وهو يعاني في الأساس من مرض التصلب الجانبي الضموري النادر.

والتصلب الجانبي الضموري مرض متقدم في الجهاز العصبي يؤثر على الخلايا العصبية في المخ والحبل النخاعي مسببًا فقدان التحكم في العضلات، ولا يعرف الخبراء سبب الإصابة به، فبعض الحالات موروثة.

وغرد صفوان السويكت رئيس نادي النصر السابق :“أسأل الله عز وجل أن يغفر لعبده خالد الزيلعي وأن يجعل ما أصابه تكفيرا ورفعة للدرجات، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى والحمد لله.. أحسن الله عزاء أهله ومحبيه في كل مكان ولا حول ولا قوة إلا بالله“.