نادي الاتحاد يطلب حكامًا أجانب لجميع مباريات الفريق المقبلة بالدوري السعودي

تقدمت إدارة نادي الاتحاد السعودي بطلب رسمي إلى لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لإسناد تحكيم جميع مبارياته داخل وخارج أرضه لطواقم أجنبية.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية أن إدارة الاتحاد شددت في طلبها على أن كل مباريات الفريق الجداوي في منافسات دوري روشن السعودي حتى فترة التوقف المقبلة التي تسبق كأس العالم 2022 في قطر، لا بد وأن تقام بحكام أجانب.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر داخل نادي الاتحاد أن الطلب تضمن مواجهات الفتح في الجولة السادسة، وضمك في السابعة، والوحدة في الثامنة.

وأشارت إلى دراسة الإدارة الاتحادية طلب حكام أجانب في الجولات التي تستأنف عقب كأس العالم.

وكانت إدارة الاتحاد طلبت حكامًا أجانب لجميع المباريات داخل الأرض وخارجها منذ الجولة الأولى متحملة التكاليف المالية كافة، ابتداءً من مواجهة العدالة ثم الاتفاق والرائد والخليج والنصر.

يذكر أن إدارة نادي الاتحاد تقدمت بطلب حكام أجانب لمباراة النصر المقبلة في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، التي تُلعب على أرض النصر في ملعب ”مرسول بارك“ مرفقًا معه تحويل مبلغ 175 ألف ريال، قيمة الطاقم الأجنبي، عن كل مباراة.

ويتواجد الاتحاد في المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري السعودي، برصيد 10 نقاط، من الفوز في 3 لقاءات والتعادل في مواجهة واحدة.

بينما يتواجد النصر في المركز الرابع برصيد 9 نقاط.