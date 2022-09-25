نواف الخالدي قبل مباراة اعتزاله أمام الهلال: السعودية هي موطن كرة القدم (فيديو)

وجه نواف الخالدي، حارس مرمى القادسية الكويتي، شكره لمسؤولي نادي الهلال السعودي على مشاركتهم في مهرجان اعتزاله، الذي سيقام، مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد جابر الدولي الذي يتسع لأكثر من 60 ألف مشجع.

وقال نواف الخالدي، في تصريحات تلفزيونية ”كل كلمات الشكر لا تفي إدارة الهلال حقها، على رأسهم فهد بن نافل، رئيس النادي“.

وأضاف ”السعودية هي موطن كرة القدم، والدوري السعودي رقم واحد بكل المقاييس، من حضور جماهيري وملاعب ومحترفين، الآن أرى أنهم بعد سنوات سيصلون للعالمية“.

ووفقا للحساب الرسمي للهلال عبر ”تويتر“ فإن التدريبات الجماعية الأخيرة شهدت غياب لاعب الوسط الكولومبي جوستافو كويلار، نظير شعوره بآلام في عضلة الساق الخلفية وهو ما يؤكد غيابه عن رحلة الهلال إلى الكويت للمشاركة في مهرجان اعتزال نواف الخالدي.

ويفتقد الهلال أيضا نجومه الدوليين المتواجدين تحت قيادة هيرفي رينارد في معسكر إليكانتي في إسبانيا لمواجهة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء المقبل.

وفي المقابل، يلعب القادسية بأسمائه المعروفة يتقدمهم القائد الدولي المخضرم بدر المطوع والدولي فهد الأنصاري وسيدريك هنري ومعهم بقية نجوم الفريق ومن سيتم استدعاؤهم من الأندية الكويتية الأخرى.

يذكر أن الخالدي لعب في صفوف القادسية 16 عامًا في الفترة ما بين 2001 إلى 2017، وتوج مع الفريق بلقب الدوري الكويتي في 9 مناسبات وكأس ولي العهد 7 مرات وكأس الأمير 7 مرات، بجانب الفوز بكأس الخليج للأندية مرة واحدة وكأس السوبر الكويتي 4 مرات، وكأس الاتحاد الآسيوي مرة واحدة.

وتجرى المباراة على ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت، الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت مصر.

وتنقل المباراة عبر القناة الرياضية الكويتية، وقناة الرياضية السعودية.

تشاهدون اليوم عبر 📺 #الرياضية_السعودية

مباراة اعتزال اللاعب نواف الخالدي

بين

الهلال السعودي 🆚 القادسية الكويتي

🗓 الأحد 25 سبتمبر

⏱ 7:00 م#الهلال_القادسية pic.twitter.com/pSkDARNcsX — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 25, 2022

ويستعد الهلال بعد ذلك لمواجهة التعاون الأحد الموافق الـ2 من أكتوبر 2022، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي 2022-2023.