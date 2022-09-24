القنوات الناقلة لمباراة الهلال والقادسية في اعتزال نواف الخالدي

ينتظر عشاق نادي الهلال السعودي مواجهته ضد نظيره القادسية الكويتي في مهرجان اعتزال نواف الخالدي، حارس مرمى منتخب الكويت والقادسية السابق.

وتقام المباراة بين الهلال السعودي والقادسية الكويتي، غدا الأحد، الموافق 25 سبتمبر.

وتجرى المباراة على ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت، الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة اعتزال نواف الخالدي:

وتنقل المباراة عبر القناة الرياضية الكويتية، والرياضية السعودية.

ولعب الخالدي في صفوف القادسية 16 عامًا في الفترة ما بين 2001 إلى 2017، وتوج مع الفريق بلقب الدوري الكويتي في 9 مناسبات وكأس ولي العهد 7 مرات وكأس الأمير 7 مرات، بجانب الفوز بكأس الخليج للأندية مرة واحدة وكأس السوبر الكويتي 4 مرات، وكأس الاتحاد الآسيوي مرة واحدة.

ويُعرف عن نواف الخالدي أنه من مُحبي نادي الهلال، وقد أبدى سعادته بأن يكون “الزعيم” طرفاً في مباراة اعتزاله أمام القادسية الكويتي.

وتفاعل نواف الخالدي مع حساب نادي الهلال بعد إعلان مشاركته في مباراة اعتزاله، حيث رد على تغريدة النادي، قائلاً: “أبرك الساعات وأغلى من يأتي”.

وكتب الخالدي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الهلال موطن السعادة الدائم، عاجز عن شكركم يا زعماء .. عاجز والله”.

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ويُعد مهرجان اعتزال الحارس الكويتي الدولي السابق نواف الخالدي، تحت رعاية رئيس نادي القادسية السابق فواز الحساوي.

وقال نواف الخالدي في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس عن المواجهة: ”هناك حدث (غريب عجيب) ستشهده المباراة لن يخطر على بال أحد وسيكون مفاجأة للجميع وسيكون حديث الشارع“.