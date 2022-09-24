وليد الفراج: نثق بالمدرب هيرفي رينارد لكن فشل المنتخب في التسجيل ثلاث مباريات متتالية أمر مقلق (فيديو)

انتقد الإعلامي السعودي وليد الفراج فشل المنتخب السعودي في التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي، بعد التعادل السلبي مع الإكوادور في مباراة ودية أمس الجمعة.

وتعادل المنتخب السعودي سلبيا مع الإكوادور في مباراة أقيمت في إسبانيا، وجاء هذا التعادل السلبي بعد الخسارة أمام كولومبيا ثم فنزويلا وفي كل منهما 0/1.

وقال وليد الفراج عبر برنامج ”أكشن مع وليد“: “ هذه ثالث مباراة للمنتخب السعودي ولا يفوز فيها فقد هزم امام كولومبيا وفنزويلا سابقا، واخيرا التعادل السلبي، نحن نثق بهيرفي ريناردو لكن ألا يسجل المنتخب هدفا بالثلاث مباريات هذه مقلقة“.

ونقل الفراج عبر البرنامج رأي الجمهور في المنتخب والمدرب الفرنسي هيرفي رينارد فقال أحدهم: ”أتوقع أن هذا وقت (رامون) دياز كمدرب للمنتخب، خبرة كبيرة، ويعرف اللاعبين وأيضا يعرف الأرجنتين“.

وأضاف: ”رينارد مدرب يؤهلك ولا يخوض بك غمار المونديال، وهذا المغرب شالت مدربها واستعانت بمدرب يعرف اللاعبين“.

وقال الفراج: ”الهلال نجح فى تجهيز محمد العويس بهذا الشكل، من حيث نوعية التجهيز الفني، والجهاز المسؤول عن تدريب الحراس بنادي الهلال حتى جعل حارسا احتياطيا بهذا المستوى المتألق“.

وأكمل الفراج عرض انتقادات الجماهير عبر ”تويتر“ فقال أحد المعلقين: ”رينارد لوين قاعد يأخذ المنتخب، المنظر إللي شفناه شيء مخجل، حارس ضد فريق لحاله، الدفاع سيئ، الوسط ضائع الهجوم سيئ، هذا منتخب غير قادر على مجاراة المجموعة اللي فيها، الله يخارجنا من الفضائح بس“.

ورد الإعلامي عماد السالمي على أحد المعلقين: ”نحتاج إلى السرعة في الهجمات المرتدة وهذا كان واضحا عند نزول كامارا، وهذا سبب استدعاء هيثم عسيري وبإذن الله يعود سالم الدوسري لمستواه“.

وأضاف: ”يا ناس بدون مجاملة المباراة كلها للإكوادور، والمستوى غير مطمئن، كل ما في السالفة كانت الإكوادور تحتاج لهدف حتى تتفك سبحة الأهداف“.

السعودية تتعادل مع الإكوادور في إطار الاستعداد لكأس العالم https://t.co/RqXK8Qhoun pic.twitter.com/gXqArOGPiz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 23, 2022

ويستعد المنتخب السعودي لخوض مباراته الودية القادمة ضد الولايات المتحدة يوم الثلاثاء المقبل 27 الحالي، على ملعب ”نويفا كوندومينا“ بمدينة مورسيا بإسبانيا، وذلك في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وأسفرت قرعة نهائيات كأس العالم 2022 عن تواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ويبدأ المنتخب السعودي مشواره بكأس العالم في قطر يوم 22 نوفمبر المقبل بمواجهة الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم يواجه بولندا، وأخيرا أمام المكسيك.