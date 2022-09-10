خالد الزيلعي يدخل في غيبوبة

دخل خالد الزيلعي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر والمنتخب السعودي، في غيبوبة بسب مشاكل في القلب تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب تقارير صحفية سعودية، توقف قلب اللاعب 3 مرات، ما أدى لدخوله في غيبوبة.

وتدهورت صحة الزيلعي خلال الفترة الأخيرة ما تسبب في دخوله المستشفى، وهو يعاني في الأساس من مرض التصلب الجانبي الضموري النادر.

وغرد نواف التميمي عن وضع الزيلعي: ”توقف قلبه 3 مرات في شهر، وهو الآن في غيبوبة“.

وتسابقت الأندية السعودية في تقديم الدعم المعنوي للاعب الذي شهد له بحسن الخلق أثناء مسيرته كلاعب في كرة القدم السعودية.

وتعرض الزيلعي، لجلطة بالقلب مطلع أغسطس الماضي وتم نقله على إثرها إلى العناية المركزة.

وسبق أن لعب ”الزيلعي“ للنصر، قبل أن يرحل منه مُعارًا للتعاون، ومن ثم انتقل للخليج، وبعد ذلك مثّل عددًا من الأندية، هي: الفيصلي، والباطن، والرائد، وأبها، وأخيرًا نادي العين السعودي.

وفي السادس والعشرين من يونيو العام 2020، أعلن خالد الزيلعي إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري حيث غرد: “الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. أظهرت الفحوصات الطبية إصابتي بمرض التصلب الجانبي الضموري وهو مرض مجهول الأسباب طبيًا.. فلنختم دائمًا إعجابنا بذكر الله (ماشاء الله تبارك الله )، لا تنسوني من دعائكم، ساعة استجابة لعلها تقبل دعوة أحدكم“

والتصلب الجانبي الضموري مرض متقدم في الجهاز العصبي يؤثر على الخلايا العصبية في المخ والحبل النخاعي مسببًا فقدان التحكم في العضلات، ولا يعرف الخبراء سبب الإصابة به، فبعض الحالات موروثة.