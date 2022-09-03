هشام فايق يوافق على الانتقال إلى الأهلي السعودي

أفادت صحيفة ”الرياضية“ السعودية أن اللاعب الهولندي هشام فايق وافق على الانتقال إلى النادي الأهلي.

وأضافت الصحيفة أن هشام فايق لاعب الفيصلي السابق، ينتظر توصل إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ إلى اتفاق مع وكيل أعماله.

وأكدت أن إدارة الأهلي وضعت هشام فايق، البالغ من العمر 30 عامًا، أحد أبرز الخيارات للتعاقد معها في إطار سعيها إلى تعديل مسار الفريق، الذي فشل بتحقيق الفوز في أول جولتين من دوري يلو.

وبحسب ”الرياضية“، فإن المغربي يوسف حمزاوي، وكيل أعمال هشام فايق، في مرحلة المفاوضات مع الأهلي، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، ويُنتظر حسم الأمور قريبًا سواء بالتعاقد الرسمي أو لا.

ولعب هشام فايق، الموسم الماضي، مع الفيصلي، علمًا بأن الأخير نزل مع الأهلي من دوري المحترفين السعودي إلى دوري يلو.

ووفقًا لصحيفة ”الرياضية“، فإن فترة الانتقالات الصيفية لأندية الدرجة الأولى (دوري يلو) تنتهي، في 8 سبتمبر الجاري.

ولعب هشام فايق لأندية: المير سيتي، ورودا كيركراده، وإكسيلسيور، وهيرينفين في هولندا، وزولت فاريجيم البلجيكي.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن هشان فايق لعب 105 مباريات في الدوري الهولندي سجل فيها 15 هدفًا، وصنع 8، في حين لعب في دوري أبطال آسيا 5 مباريات مع الفيصلي سجل فيها هدفين، وصنع هدفًا.