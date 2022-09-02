تردد قناة الكاس القطرية الناقلة مباراة سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال

يستعد الزمالك بطل الدوري المصري لمواجهة منافسه الهلال بطل الدوري السعودي في كأس سوبر لوسيل في قطر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والهلال يوم الجمعة 9 سبتمبر على إستاد لوسيل الذي يتسع لـ80 ألف متفرج.

رسميا.. الزمالك يلاقي الهلال السعودي على ستاد لوسيل الشهر المقبل https://t.co/YVK4Jjv1NN pic.twitter.com/bbxVrn6NLO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 22, 2022

وفيما يلي ترددات قناة الكاس التي أعلنت بث مباراة الزمالك والهلال:

عربسات بدر 4

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تكرار 12245 ميغا هيرتز

اتجاه 26 درجة شرقا

تعديل DVB_S2

توصيل 8PSK

REC 3/4.

إيشيل سات -2

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

تكرار 10770 ميغاهيرتز

اتجاه القبلة 26 درجة شرقا.

تعديل DVB_S2

توصيل 8PSK

FEC 3/4

ويتسع إستاد لوسيل لـ80 ألف متفرج وأنشئ عام 2021، ويستضيف إستاد لوسيل 10 مباريات في نهائيات كأس العالم بينها المباراة النهائية ومباراتا نصف النهائي يومي 13 و14 ديسمبر.

بي إن سبورت تعلن نقل كأس سوبر لوسيل بين الهلال والزمالك https://t.co/lIrbBuPUaL pic.twitter.com/Lua4C0nOwT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 1, 2022

ومن المقرر أن تستضيف قطر كأس العالم 2022، حيث تقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور يوم 20 نوفمبر على إستاد الثمامة، في حين تقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر على إستاد لوسيل.

وسبق أن لعب الزمالك والهلال العديد من المباريات في دوري أبطال العرب، وآخر مواجهات الفريقين كانت عام 2018 في كأس السوبر السعودي المصري وفاز الزمالك 2/1 على ملعب مرسول بارك.

وتوج نادي الزمالك رسميا بطلا للدوري المصري للموسم 2021/2022، للمرة الثانية على التوالي، في حين فاز الهلال بطلا للدوري السعودي للمرة الثالثة على التوالي.