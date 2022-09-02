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رياضة

تردد قناة الكاس القطرية الناقلة مباراة سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال
تاريخ النشر: 02 سبتمبر 2022 12:02 GMT
تاريخ التحديث: 02 سبتمبر 2022 13:05 GMT

تردد قناة الكاس القطرية الناقلة مباراة سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال

يستعد الزمالك بطل الدوري المصري لمواجهة منافسه الهلال بطل الدوري السعودي في كأس سوبر لوسيل في قطر. ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والهلال يوم الجمعة 9 سبتمبر

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

يستعد الزمالك بطل الدوري المصري لمواجهة منافسه الهلال بطل الدوري السعودي في كأس سوبر لوسيل في قطر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والهلال يوم الجمعة 9 سبتمبر على إستاد لوسيل الذي يتسع لـ80 ألف متفرج.

وفيما يلي ترددات قناة الكاس التي أعلنت بث مباراة الزمالك والهلال:

عربسات بدر 4
معدل الترميز 27500
الاستقطاب عمودي
تكرار 12245 ميغا هيرتز
اتجاه 26 درجة شرقا
تعديل DVB_S2
توصيل 8PSK
REC 3/4.

إيشيل سات -2
معدل الترميز 27500
الاستقطاب أفقي
تكرار 10770 ميغاهيرتز
اتجاه القبلة 26 درجة شرقا.
تعديل DVB_S2
توصيل 8PSK
FEC 3/4

ويتسع إستاد لوسيل لـ80 ألف متفرج وأنشئ عام 2021، ويستضيف إستاد لوسيل 10 مباريات في نهائيات كأس العالم بينها المباراة النهائية ومباراتا نصف النهائي يومي 13 و14 ديسمبر.

ومن المقرر أن تستضيف قطر كأس العالم 2022، حيث تقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور يوم 20 نوفمبر على إستاد الثمامة، في حين تقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر على إستاد لوسيل.

وسبق أن لعب الزمالك والهلال العديد من المباريات في دوري أبطال العرب، وآخر مواجهات الفريقين كانت عام 2018 في كأس السوبر السعودي المصري وفاز الزمالك 2/1 على ملعب مرسول بارك.

وتوج نادي الزمالك رسميا بطلا للدوري المصري للموسم 2021/2022، للمرة الثانية على التوالي، في حين فاز الهلال بطلا للدوري السعودي للمرة الثالثة على التوالي.

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