وكيل فهد المولد يهاجم محمد البكيري: "كفاية لعب على الجمهور"

كذب جراح الظفيري، وكيل أعمال فهد المولد، المنتقل حديثا لنادي الشباب السعودي بعد انتهاء عقده مع الاتحاد، الناقد الرياضي محمد البكيري.

وكان الناقد الرياضي محمد البكيري، قال إن نادي الاتحاد قدم عرضا للاعب فهد المولد بقيمة 9 ملايين ريال ويمكن أن اللاعب طلب أكثر، وذلك قبل أزمة إيقاف اللاعب الأخيرة بسبب المنشطات.

وخلال ظهوره ببرنامج ”أكشن مع وليد“ أشار البكيري إلى أن الاتحاد قدم عرضا آخر لفهد المولد بعد رفع الإيقاف عنه، وكانت قيمة هذا العرض 5 ملايين ريال، بجانب 2 مليون ريال أخرى في صورة مميزات وحوافز.

وتابع البكري، قائلا إن المولد هو أكثر لاعب تسبب في ضرر لنفسه بتصرفاته، مشددا على أن اللاعب لا يعرف إمكانياته الحقيقية، وما في مدرب إلا قدر موهبته وكل الناس تعرف إمكاناته إلا اللاعب، ولذلك قلت له ابحث عن العرض الأفضل.

محمد البكيري: #الاتحاد قدم عرضًا بـ 9 ملايين ريال لفهد المولد قبل الإيقاف ثم قدموا 5 ملايين مع حوافز .. فهد المولد أكثر لاعب تسبب بالضرر لنفسه ولا يعرف امكانياته الحقيقية اشترك الآن على #ShahidVIPhttps://t.co/wlLYDrcVpW#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/mhjZL6uS0Z — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 28, 2022

ولكن جراح الظفيري، قام بإعادة تغريد فيديو البكيري، وعلق عليه قائلا: غير صحيح نهائيا، وكفاية لعب على الجمهور“.

والبكيري من الإعلاميين الاتحاديين المقربين من إدارة نادي الاتحاد الحالية برئاسة أنمار الحائلي.

وأعلن الشباب المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، يوم الأحد، تعاقده مع الدولي فهد المولد لمدة ثلاث سنوات في صفقة مجانية.

وأعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مايو/ أيار الماضي إيقاف المولد مهاجم الاتحاد السابق لمدة 18 شهرا بسبب تناوله مادة محظورة رياضيا، لكن مركز التحكيم الرياضي خفض العقوبة.

وقال الشباب عبر حسابه على تويتر ”وقعت إدارة نادي الشباب عقدا مع اللاعب الدولي فهد المولد لمدة ثلاث سنوات في صفقة مجانية بداية من فترة الانتقالات الحالية“.

وسبق إيقاف المولد في 2019 لمدة عام بعد سقوطه في اختبار منشطات في مواجهة نظيره النصر ضمن منافسات الدوري.

وفاز الشباب، الذي احتل المركز الرابع الموسم الماضي، 3-صفر على ضيفه الباطن في الجولة الافتتاحية للدوري، وسيلعب خارج أرضه مع أبها يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية.