مباراة النصر ضد الوحدة.. تحذير شديد اللهجة لمسؤولي الملعب بعد إطفاء الأنوار عقب هدف فينسيت أبوبكر (فيديو)

كشفت صحيفة ”الشرق الأوسط“، نقلا عن مصادر وصفتها بـ“المطلعة“، أن مسؤولي مباراة النصر والوحدة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”مرسول بارك“ ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري ”روشن“ السعودي للمحترفين، وجهوا تحذيراً شديد اللهجة لإدارة الملعب وإدارة النصر بعد إطفاء أنوار الملعب عقب تسجيل النصر هدفه.

وقالت الصحيفة إن ”ما حدث اعتبره المسؤولون ضد قوانين كرة القدم“.

وتقدم الكاميروني فينسيت أبو بكر بالهدف الأول للنصر في الدقيقة الرابعة، وخلال احتفال اللاعب تم إطفاء الأنوار بشكل مفاجئ وإضاءتها بشكل متتابع فيما يبدو وكأنه طريقة احتفال من المسؤول عن الإضاءة في الملعب، وهو ما يبدو أنه أغضب مراقبي المباراة من رابطة دوري المحترفين.

لحظة إطفاء الأنوار في مرسول بارك بعد هدف اللاعب أبوبكر ضد الوحدة. #النصر_الوحده pic.twitter.com/VnzVXuic3W — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) August 27, 2022

يذكر أن النصر نجح هذا الصيف في ضم الظهير الأيسر الإيفواري جيسلان كونان من استاد ريمس في صفقة انتقال حر، عقب نهاية تعاقده مع النادي الفرنسي، بجانب ضم الحارس الكولومبي المخضرم ديفيد أوسبينا في صفقة انتقال مجانية عقب انتهاء تعاقده مع نابولي الإيطالي، بجانب البرازيلي لويس غوستافو، واختتم صفقاته بضربة من العيار الثقيل بضم عبد الرحمن غريب من صفوف أهلي جدة.

ويفتقد النصر لخدمات البرازيلي تاليسكا الموقوف مباراتين بسبب عقوبة انضباطية على خلفية أحداث مباراة الفتح في نهاية الموسم الماضي، ويعتبر تاليسكا أحد مفاتيح قوة النصر سواء على الحلول الفردية التي يملكها أو قدرته على المساندة الجماعية للفريق.

وتميل الكفة تاريخيا لصالح النصر، إذ التقى الفريقان في 18 مواجهة بدوري المحترفين منذ موسم 2008-2009، حيث انتصر العالمي 12 مرة، مقابل فوز الوحدة في 3 مباريات، وتعادلا مثلها.

وأنهى النصر الموسم الماضي في المركز الثالث، فيما صعد الوحدة لدوري المحترفين من جديد بعد موسم وحيد قضاه في دوري الدرجة الأولى ”يلو“.