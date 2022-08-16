نادي الهلال يعلن إصابة جانغ هيون سو

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، إصابة لاعبه الكوري الجنوبي جانغ هيون سو.
وكتب الهلال في بيان عبر موقع ”تويتر“: ”أوضحت الأشعة حاجة جانغ هيون سو لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة ثلاثة أسابيع، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ“.
📄 #كبير_آسيا يكسب الشعلة ⚽️💙#انفوجرافيك_الهلال #الهلال pic.twitter.com/vFLSwZcvXO
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 16, 2022
ومن المقرر أن يستهل الهلال حملة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي بمواجهة الخليج يوم 25 أغسطس، وهو المباراة التي سيغيب عنها جانغ هيون سو.
وفي أول 4 جولات في الدوري السعودي سيلعب الهلال أمام الخليج والفيحاء والفتح والوحدة.
وانتقل جانغ، البالغ من العمر 27 عامًا، للهلال في صيف 2019، وسبق له اللعب لأندية طوكيو الياباني على فترتين، وغوانزو الصيني، وحصل على الميدالية الذهبية مع منتخب بلاده في الألعاب الآسيوية 2014.