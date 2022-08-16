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رياضة

نادي الهلال يعلن إصابة جانغ هيون سو
تاريخ النشر: 16 أغسطس 2022 19:01 GMT
تاريخ التحديث: 16 أغسطس 2022 19:05 GMT

نادي الهلال يعلن إصابة جانغ هيون سو

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، إصابة لاعبه الكوري الجنوبي جانغ هيون سو. وكتب الهلال في بيان عبر موقع "تويتر": "أوضحت الأشعة حاجة جانغ هيون سو لبرنامج

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، إصابة لاعبه الكوري الجنوبي جانغ هيون سو.

وكتب الهلال في بيان عبر موقع ”تويتر“: ”أوضحت الأشعة حاجة جانغ هيون سو لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة ثلاثة أسابيع، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ“.

ومن المقرر أن يستهل الهلال حملة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي بمواجهة الخليج يوم 25 أغسطس، وهو المباراة التي سيغيب عنها جانغ هيون سو.

وفي أول 4 جولات في الدوري السعودي سيلعب الهلال أمام الخليج والفيحاء والفتح والوحدة.

وانتقل جانغ، البالغ من العمر 27 عامًا، للهلال في صيف 2019، وسبق له اللعب لأندية طوكيو الياباني على فترتين، وغوانزو الصيني، وحصل على الميدالية الذهبية مع منتخب بلاده في الألعاب الآسيوية 2014.

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