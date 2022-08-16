نادي الهلال يعلن إصابة جانغ هيون سو

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، إصابة لاعبه الكوري الجنوبي جانغ هيون سو.

وكتب الهلال في بيان عبر موقع ”تويتر“: ”أوضحت الأشعة حاجة جانغ هيون سو لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة ثلاثة أسابيع، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ“.

ومن المقرر أن يستهل الهلال حملة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي بمواجهة الخليج يوم 25 أغسطس، وهو المباراة التي سيغيب عنها جانغ هيون سو.

وفي أول 4 جولات في الدوري السعودي سيلعب الهلال أمام الخليج والفيحاء والفتح والوحدة.

وانتقل جانغ، البالغ من العمر 27 عامًا، للهلال في صيف 2019، وسبق له اللعب لأندية طوكيو الياباني على فترتين، وغوانزو الصيني، وحصل على الميدالية الذهبية مع منتخب بلاده في الألعاب الآسيوية 2014.