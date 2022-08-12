تطورات الحالة الصحية لطارق التائب

كشفت القنصلية الليبية في مدينة إسطنبول بتركيا تطورات الحالة الصحية للنجم الليبي طارق التائب مهاجم الهلال السعودي الأسبق.

وقالت القنصلية الليبية في مدينة إسطنبول إن الحالة الصحية لطارق التائب مستقرة ولا تدعو للقلق بعد إجراء الفحوصات الطبية الأولية.

ولم تكشف القنصلية الليبية في مدينة إسطنبول عن طبيعة مرض طارق التائب، إلا أنها أكدت أن حالته طيبة، وأنها تتابع التطورات مع الطاقم الطبي.

وأوضحت: ”تود القنصلية العامة أن تطمئن الجمهور الرياضي الليبي والعربي وبحسب الفحوصات الطبية الأولية والزيارة التي قام بها السيد القنصل العام صلاح الدين الكاسح وعدد من موظفي السفارة الليبية والقنصلية العامة بأن الوضع الصحي للكابتن طارق مستقر ولايدعو للقلق، وأنها على متابعة مستمرة لحالته ووضعه الصحي، وتواصل دائم مع الطاقم الطبي“.

ودخل نجم الكرة الليبية السابق طارق التائب غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات تركيا، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة.

وأشارت تقارير صحفية إلى إصابة طارق التائب أن تكون جلطة دماغية فيما نفت مصادر أخرى هذه الأخبار، وأن حالة اللاعب مستقرة ولا تدعو للقلق.

وأعلن نجل التائب في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، طالبًا الدعاء له، بقوله: ”ادعو لوالدي الكابتن طارق التائب بالشفاء العاجل بعد تعرضه لوعكة صحية فجأة اليوم“.

وأضاف: ”أرجو منكم الدعاء لوالدي بالشفاء العاجل، وأتمنى للجميع الصحة والعافية، وسيعود أقوى عن قريب بإذن الله“.

يذكر أن طارق التائب أحد أبرز لاعبي كرة القدم في ليبيا والمنطقة العربية والأفريقية، ووُلد في العاصمة الليبية طرابلس، في 25 فبراير 1977.

والتحق التائب بقطاع البراعم بنادي الأهلي طرابلس، العام 1988، وتدرج في الفئات العمرية حتى لعب في الفريق الأول، العام 1994.

وانتقل التائب من الأهلي بطرابلس إلى البرتغال ثم إلى النادي الرياضي الصفاقسي التونسي ثم النجم الساحلي التونسي ثم إلى النادي الأفريقي التونسي، ومن ثم عاد إلى النادي الصفاقسي التونسي، موسم 2002-2003، الذي فاز معه بالبطولة العربية للأندية العام 2004.

وبعد البطولة العربية انتقل التائب إلى نادي غازي عنتاب سبورالتركي، ومنه إلى نادي الهلال السعودي.

وفي العام 2010، قرر التائب العودة لناديه الأصلي الأهلي طرابلس ليكون نهاية مشواره الاحترافي.