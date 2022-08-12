الاتحاد والنصر يفاوضان علي البليهي لاعب الهلال

كشف الإعلامي علي هبة عبر برنامج ”الحصاد الرياضي“ على قناة ”الرياضية 24“ أن علي البليهي مدافع نادي الهلال سيغادر، بنسبة كبيرة إلى ‎الاتحاد أو ‎النصر.

وذكرت تقارير أن علي البليهي رفض عرضا من الهلال بقيمة 4.5 مليون ريال لتجديد عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

علي هبة :#الهلال قدم 4.5 مليون للبليهي لكنه "رفض" .. وبنسبة كبيرة سيغادر إلى الأصفرين #الاتحاد أو #النصر ..

الحصاد الرياضي …

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@alihibah pic.twitter.com/k6gUqtcNuO — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) August 11, 2022

ووفقا لعلي هبة فإن الهلال قدم عرضا لعلي البليهي مقابل 4.5 مليون ريال لمدة موسم واحد فقط، وأوضح أن البليهي يرى أنه لاعب أساسي في المنتخب السعودي.

وأشار إلى أن البليهي بنسبة كبيرة، سيغادر، وأضاف أنه يمكن أن تكون هناك مفاوضات من أحد الأصفرين (الاتحاد أو النصر) بشكل مباشر مع البليهي.

وانضم البليهي البالغ من العمر 32 عاما، والذى يلعب في مركز الدفاع، لنادى الهلال في 2017، قادما من نادى الفتح السعودي، الذى لعب له لمدة موسمين.

ويدخل اللاعب السعودي الفترة الحرة مع الهلال في 28 أغسطس الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي ناد دون الرجوع إلى إدارة الهلال.

وحقق البليهي مع الهلال 9 بطولات رسمية على المستوى المحلي والقاري.

ولعب البليهي سابقا لنادي الأمل ونادي النهضة حتى وقع مع الفتح في 2015 عقدا لمدة 3 سنوات، وفي 2018 تم اختيار البليهي وضمه إلى التشكيلة النهائية للمنتخب السعودي ليشارك بمونديال كأس العالم 2018 في روسيا.

ومن المقرر أن يستهل الهلال مشواره في الدوري السعودي للمحترفين، بمواجهة نادى الخليج في 25 أغسطس الجاري.

ويستعد الهلال مساء اليوم لخوض المباراة الودية أمام نظيره نوتنغهام فورست الإنجليزي، على ملعب برمنغهام، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وتوج الهلال، الموسم الماضي بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثالثة على التوالي، والـ18 في تاريخه، والبطولة 65 في تاريخه.