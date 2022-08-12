خالد البلطان يحاول إقناع طفل بالتحول لتشجيع الشباب بدل النصر.. وجماهير العالمي تتفاعل (فيديو)

انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو طريف لخالد البلطان رئيس نادي الشباب يحاول، بطريقة مازحة، إقناع طفل بالتحول لتشجيع الشباب بدل النصر.

ويظهر في مقطع الفيديو خالد البلطان يقول للطفل: ”إيش تبي من النصر أنت، الشباب ذكي وبطل ومتفرد، ليتساءل الطفل لماذا لم يأخذ كأس الملك وكأس آسيا؟ ليرد البلطان ياما أخذنا كأس الملك وبناخذ، وبناخذ كأس آسيا“.

رغم كل المحاولات اليائسة التي مارسها رئيس نادي #الشباب #خالد_البلطان لثني الطفل عن تشجيع #النصر الإ أن تلك الأغراءات باءت بالفشل ..

والسبب أن عشق #النصر لا يُشترى بمال ولا بوجبة بروستد ، وأنما شعور وجداني يجمع العاشق بمعشوقه .. لكن وش نقول : فاقد الشي لا يُعطيه .. pic.twitter.com/56E8r6EwJH — علي هبه (@alihibah) August 11, 2022

وسأل البلطان الطفل ”تصير شبابي“؟ ليرد الطفل ”لا والله ما أصير؟ وقال اللبطان يا ابن الحلال فكر في مستقبلك ليجيب الطفل مستقبلي نصراوي؟

ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين المتابعين فكتب الصحفي سعد السعود: ”أصحاب الأمراض والعقد النفسية يتحسسون حتى من المزاح والعفوية، مقطع تجلت فيه روح الدعابة في حوار طريف لكن بعض العقليات أبت إلا وتختلق منه قصة وتصنع منه قضية.. شفاكم الله“.

أصحاب الأمراض والعقد النفسية يتحسسون حتى من المزاح والعفوية.

مقطع تجلت فيه روح الدعابة في حوار طريف لكن بعض العقليات أبت إلا وتختلق منه قصة وتصنع منه قضية .. شفاكم الله.

#البلطان_يقلل_من_النصر — ‏سعد السعود (@sa3dals3ud) August 11, 2022

في حين كتب عبدالله التميمي: ”البلطان والنصر، النصر آخر 22 سنة أيضاً تحت قيادة 10 رؤساء حقق 6 بطولات، البلطان في فترته الرئاسة الأولى حقق 8 بطولات، الفروق واضحة.. وأيضا في عهد البلطان لم ينتصر النصر على الشباب لمدة 8 مواسم، العبرة بالتاريخ يا صغير“.

البلطان والنصر : النصر اخر ٢٢ سنه ايضاً تحت قيادة ١٠ رؤساء

حقق ٦ بطولات البلطان في فترته الرئاسة الأولى

حقق ٨ بطولات .. الفروقات واضحة .. وايضاً في عهد البلطان لم ينتصر النصر على الشباب لمدة ٨ مواسم 😰 – العبرة بالتاريخ ياصغير 🤏🏻🤣 #البلطان_يقلل_من_النصر pic.twitter.com/xSTpAaHEbv — عبدالله التميمي (@a506ff) August 11, 2022

وكتب تركي الذيباني: “ اللي كانوا يعززون للسويلم في تصريح ”الاستراحتين“ التلفزيوني، هم نفسهم اللي يهاجمون البلطان بسبب فيديو جوال متداول ”لم يختر تصويره“.!! – ناس ما تستحي“.

اللي كانوا يعززون للسويلم في تصريح "الاستراحتين" التلفزيوني، هم نفسهم اللي يهاجمون البلطان بسبب فيديو جوال متداول "لم يختار تصويره" ..!! – ناس ما تستحي 😂 !#البلطان_يقلل_من_النصر — تركي الذيابي (@turki_falaj) August 12, 2022

وكتب theeb alolian: ”واثق الخطوة يمشي ملكا، ابوالوليد يعرف صياحهم، حاور طفلا بعفويه وبكلام متزن وهو يعرف أنه سيبكيهم، مجرم البلطان خبرة السنين ومعرفته بعقلياتهم خلاهم يصيحون بمقطع لا يتجاوز الثواني“.

#البلطان_يقلل_من_النصر

واثق الخطوة يمشي ملكاً ، ابو الوليد يعرف صياحهم حاور طفل بعفويه وبكلام متزن وهو يعرف أنه سيبكيهم ، مجرم #البلطان خبرة السنين ومعرفته بعقلياتهم خلاهم يصيحون بمقطع لايتجاوز الثواني . pic.twitter.com/jtIvlmSPS7 — theeb alolian (@theeb_alolian) August 11, 2022

وغرد عبدالله الطويرقي: ”هل أصبح قول الحقيقة فيه تقليل عجبي.!؟

هل أصبح قول الحقيقه

فيه تقليل عجبي .!؟ #البلطان_يقلل_من_النصر pic.twitter.com/FAzhqlZEik — ABDULLAH AL TOWIRQI (@vip_cse0) August 11, 2022

أما ماجد الحربي فعلق على الفيديو: ”البلطان رجل وذهبي ونجمه يلمع في كل سماء، البلطان لن تكفيه كلمه ولا سطر ولا شعر، البلطان إنجازات بطولات حتى ولو كان وحده في الميدان، البلطان مثل يضرب في المساحات، إنه البلطان يا أخوان“.

#البلطان_يقلل_من_النصر

البلطان رجل وذهبي ونجمه يلمع في كل سماء البلطان لن تكفيه كلمه ولا سطر ولا شعر البلطان إنجازات بطولات حتى ولو كان لوحده في الميدان البلطان مثل يضرب في المساحات

انه البلطان يا اخوان البلطااااان 💪💪💪 — ماجد الحربي💙 (زعيم القاره 65 ) بطولة (@majdalh79391194) August 11, 2022

ولا يلقى خالد البلطان قبولا بين جماهير النصر، ففي 2019 ووصف رئيس نادي الشباب خلال تصريحات نقلتها صحيفة ”سبق“ السعودية نادي النصر، بأنه نادي الجاليات الذي لا يمتلك عراقةً ولا تاريخًا.

وتحدث البلطان عن النصر، حيث قال: ”كان لا يملك جماهيرية ولا أيَّ شيء، وكان مؤسسوه والجاليات التي تشجعه من السودانيين واليمنيين، وكان يسمّى نادي الجاليات“.

وفي نوفمبر الماضي سخر خالد البلطان من النصر، بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ورصدت كاميرات التلفزيون، سخرية البلطان من فوز الشباب على النصر، بقوله: ”فوزنا عادتنا السنوية.. وصرفناها“.