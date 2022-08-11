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رياضة

تقرير: النصر يوقع عقدا مع المدافع جون بروكس لاعب فولفسبورغ الألماني
تاريخ النشر: 11 أغسطس 2022 18:52 GMT
تاريخ التحديث: 11 أغسطس 2022 19:55 GMT

تقرير: النصر يوقع عقدا مع المدافع جون بروكس لاعب فولفسبورغ الألماني

كشف الإعلامي "جورج جاك" الذي يعمل في "exess live" أن نادي النصر وقع عقدا مع جون بروكس لاعب نادي فولفسبورغ الألماني للموسم الجديد. وقال جورج جاك إنه بالاتصال

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المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

كشف الإعلامي ”جورج جاك“ الذي يعمل في ”exess live“ أن نادي النصر وقع عقدا مع جون بروكس لاعب نادي فولفسبورغ الألماني للموسم الجديد.

وقال جورج جاك إنه بالاتصال بوكيل بروكس، أكد أن النصر وقع عقدا مع اللاعب حتى يناير 2025، وسيصل اللاعب يوم الجمعة لاستكمال الفحوصات الطبية وبقية إجراءات التوقيع.

وأضاف أن اللاعب سينضم إلى تدريب النادي السعودي، وأن بروكس سعيد بالتواجد مع النصر والعمل مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

وكانت تقارير سابقة ذكرت أن إدارة النصر قدمت عرضا بقيمة 3 ملايين دولار عن الموسم الواحد للاعب من أجل الانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يلعب جون بروكس والبالغ من العمر 29 عاما حاليا للدوري الألماني مع نادي هيرتا برلين، كما يلعب لمنتخب الولايات المتحدة دوليا.

لعب المدافع جون خلال مسيرته الاحترافية مع 3 أندية في 10 مواسم، وهي Hertha BSC في 2011، هيرتا برلين، فولفسبورغ في 2017.

وعقد النصر خلال فترة الانتقالات الجارية العديد من الصفقات، فتعاقد مع المدرب رودي غارسيا، وأيضا مع الحارس ديفيد اوسبينا، بالإضافة لضم المدافع جيسلان كونان، ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو.

ومن المقرر أن يبدأ النصر برئاسة مسلي آل معمر مشواره في الموسم الجديد من الدوري السعودي 2022/2023 بمواجهة نادي الوحدة يوم 27 أغسطس الحالي.

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