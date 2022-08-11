تقرير: النصر يوقع عقدا مع المدافع جون بروكس لاعب فولفسبورغ الألماني

كشف الإعلامي ”جورج جاك“ الذي يعمل في ”exess live“ أن نادي النصر وقع عقدا مع جون بروكس لاعب نادي فولفسبورغ الألماني للموسم الجديد.

وقال جورج جاك إنه بالاتصال بوكيل بروكس، أكد أن النصر وقع عقدا مع اللاعب حتى يناير 2025، وسيصل اللاعب يوم الجمعة لاستكمال الفحوصات الطبية وبقية إجراءات التوقيع.

وأضاف أن اللاعب سينضم إلى تدريب النادي السعودي، وأن بروكس سعيد بالتواجد مع النصر والعمل مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

Through the latest communication with the defender’s agent, John Brooks, he confirms that the Al Nasr club contract expires in January 2025. The player will arrive on Friday to complete the medical examinations and the rest of the signing procedures…@essexlive #النصر pic.twitter.com/V9eg3uBQLm — ‏George Jack (@1Georgejack) August 11, 2022

وكانت تقارير سابقة ذكرت أن إدارة النصر قدمت عرضا بقيمة 3 ملايين دولار عن الموسم الواحد للاعب من أجل الانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يلعب جون بروكس والبالغ من العمر 29 عاما حاليا للدوري الألماني مع نادي هيرتا برلين، كما يلعب لمنتخب الولايات المتحدة دوليا.

لعب المدافع جون خلال مسيرته الاحترافية مع 3 أندية في 10 مواسم، وهي Hertha BSC في 2011، هيرتا برلين، فولفسبورغ في 2017.

وعقد النصر خلال فترة الانتقالات الجارية العديد من الصفقات، فتعاقد مع المدرب رودي غارسيا، وأيضا مع الحارس ديفيد اوسبينا، بالإضافة لضم المدافع جيسلان كونان، ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو.

ومن المقرر أن يبدأ النصر برئاسة مسلي آل معمر مشواره في الموسم الجديد من الدوري السعودي 2022/2023 بمواجهة نادي الوحدة يوم 27 أغسطس الحالي.