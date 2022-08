تقرير: النصر يوقع عقدا مع المدافع جون بروكس لاعب فولفسبورغ الألماني

كشف الإعلامي ”جورج جاك“ الذي يعمل في ”exess live“ أن نادي النصر وقع عقدا مع جون بروكس لاعب نادي فولفسبورغ الألماني للموسم الجديد.

وقال جورج جاك إنه بالاتصال بوكيل بروكس، أكد أن النصر وقع عقدا مع اللاعب حتى يناير 2025، وسيصل اللاعب يوم الجمعة لاستكمال الفحوصات الطبية وبقية إجراءات التوقيع.

وأضاف أن اللاعب سينضم إلى تدريب النادي السعودي، وأن بروكس سعيد بالتواجد مع النصر والعمل مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

Through the latest communication with the defender’s agent, John Brooks, he confirms that the Al Nasr club contract expires in January 2025. The player will arrive on Friday to complete the medical examinations and the rest of the signing procedures…@essexlive #النصر pic.twitter.com/V9eg3uBQLm

— ‏George Jack (@1Georgejack) August 11, 2022