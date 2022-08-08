تركي آل الشيخ ينفعل بشدة على لاعبي ألميريا خلال مواجهة الهلال (فيديو)

ظهر تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، منفعلا بشدة خلال أحداث المباراة الودية التي جمعت فريقه بنظيره الهلال السعودي، مساء الأحد، والتي أقيمت على هامش معسكر ”الزعيم“ الخارجي في برمنغهام في إنجلترا.

وظهر تركي آل الشيخ في الفيديو المتداول وهو يقف في المدرجات وبدا غاضبا بشدة من إحدى الهجمات التي جاءت على فريقه الإسباني.

ولم يوضح الفيديو سبب غضب آل الشيخ بهذه الطريقة، ولكن في ما يبدو جاء بسبب توالي هجمات الهلال على مرمى ألميريا.

– انفعال معالي المستشار تركي ال الشيخ بعد تقدم نادي #الهلال على النادي الذي يملكة الميريا الاسباني | pic.twitter.com/zjXayfWPLN — قروب الحوت الازرق (@ALHILAL_60) August 8, 2022

وتمكن نادي الهلال من تحقيق الفوز وديا على ألميريا بهدفين لهدف في مباراة لعبت بين الفريقين في إطار التحضيرات للموسم الجديد.

وشارك ”الزعيم“ في شوط اللقاء الأول بتشكيلة مكونة من: ”عبدالله المعيوف، ناصر الدوسري، علي البليهي، هيون سو، سعود عبدالحميد، جوستافو كويلار، سالم الدوسري، أندرية كاريلو، ميشائيل ديلغادو، ماتيوس بيريرا، لوسيانو فييتو“.

وكاد الهلال يسجل هدفه الأول بالدقيقة الثانية من عمر اللقاء عن طريق سالم الدوسري لكن حارس ألميريا تصدى ببراعة لتصويبة اللاعب الدولي السعودي.

وفي الدقيقة الثالثة دخل الهلال اللقاء بقوة، بتسجيل أول أهدافه عن طريق لوسيانو فييتو العائد من رحلة إعارة في صفوف نادي الشباب.

ونجح سالم الدوسري بالدقيقة الـ 39 في تسجيل ثاني أهداف الهلال.

ودخل الهلال الشوط الثاني من المباراة بتشكيلة مكونة من: ”محمد العويس في حراسة المرمى، محمد البريك، خليفة الدوسري، محمد جحفلي، حمد اليامي، عبد الله عطيف، ناصر الهدهود، محمد كنو، حمد العبدان، موسى ماريجا، عبد الله الحمدان“.

ومن ركلة جزاء في الدقيقة الـ 86 سجل ألميريا هدفه الوحيد في اللقاء عن طريق رامازاني لينتهي اللقاء بتفوق ”الزعيم“ بهدفين لهدف.

وكانت هذه المباراة الأولى من نوعها بين الهلال وألميريا عبر تاريخهما، إذ لم تسبق للهلال مواجهة ألميريا، العائد مجددًا لمنافسات الدوري الإسباني بعد 7 أعوام من هبوطه، وذلك بعد تتويجه بلقب دوري الدرجة الثانية.

ويستهل الهلال مواجهاته الرسمية في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، عندما يحل ضيفًا، يوم الـ25 من الشهر الحالي، على نادي الخليج الصاعد حديثًا من دوري الدرجة الأولى، في اللقاء الذي سيجمعهما على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام.