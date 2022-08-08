علي البليهي يرفض تجديد عقده مع الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية أن علي البليهي، مدافع فريق الهلال السعودي، رفض العرض الأخير الذي قدمته له الإدارة برئاسة فهد بن نافل من أجل تجديد عقده قبل دخوله الفترة الحرة، التي تتيح له التفاوض مع أي ناد آخر دون الرجوع لناديه.

وقالت صحيفة ”الرياضية“، نقلا عن مصادرها، يوم الاثنين، إن ”الإدارة عرضت على البليهي أربعة ملايين ونصف مليون نظير موسم واحد فقط، لكن اللاعب رفض ذلك وطلب زيادة المدة والمبلغ المالي المقدم“.

وسيدخل البليهي، الحائز مع الهلال على 9 بطولات منذ انتقاله إلى الفريق في 2017 قادمًا من الفتح، الفترة الحرة في 28 أغسطس الجاري.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تحركات جديدة بين الطرفين من أجل الوصول إلى نقطة اتفاق يتم بموجبها تجديد الارتباط.

وكانت غرفة فض المنازعات في اتحاد الكرة السعودي منعت في مايو الماضي الهلال من التسجيل فترتين متتاليتين، قبل أن يتقدم باستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي الذي لم يصدر قراره النهائي، في قضية النزاع التعاقدي على محمد كنو، لاعب الوسط مع النصر، وإن كان المركز قد رفض طلب النادي تعليق العقوبة عملًا ببند التدابير الوقتية.

نادي الهلال يتغلب على ألميريا (فيديو) https://t.co/nulegfPQqG pic.twitter.com/GzdI0FP58z — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 7, 2022

وينتهي عقد علي البليهي مع نادي الهلال السعودي في 30 يونيو 2023، بحسب موقع “ترانسفير ماركت” ويلعب مع الفريق منذ قدومه من الفتح في يوليو 2017.

وحقق فريق الهلال فوزا وديا على نظيره ألميريا الإسباني بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، على ملعب بيريلي، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الرياضي الجديد.

وأنهى الهلال السعودي الشوط الأول أمام ألميريا لصالحه بهدفين دون مقابل، حيث سجل الأرجنتيني لوسيانو فييتو بالدقيقة الثانية، وأضاف نجم الهلال سالم الدوسري الهدف الثاني بالدقيقة 40.

ونجح مهاجم ألميريا الشاب لارجي رامازاني في الحصول على ركلة جزاء، بعد دفعة من مدافع الهلال داخل منطقة الجزاء، لينفذها رامازاني بنفسه بمهارة بيمناه على يمين الحارس بالدقيقة 85.

ودخل رامون دياز مدرب الهلال بتشكيلة مكونة من: عبد الله المعيوف، ناصر الدوسري، علي البليهي، جانج هيون سو، سعود عبد الحميد، جوستافو كويلار، أندري كاريلو، ماتيوس بيريرا، سالم الدوسري، ميشيل ديلغادو، لوسيانو فييتو.