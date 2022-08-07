أهداف مباراة الاتحاد وريد بول سالزبورغ (فيديو)

تقدم نادي الاتحاد السعودي 4/1 على منافسه ريد بول سالزبورغ في مباراة ودية، اليوم الأحد.

وسجل البرازيلي رومارينيو الهدف الأول للاتحاد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة.

🎥 | شاهد هدف #الاتحاد الاول على سالزبورغ عن طريق رومارينهو ١-٠ pic.twitter.com/bvqd2TTXKc — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 7, 2022

وسجل أحمد شراحيلي الهدف الثاني في الدقيقة 28 من ضربة رأس.

وعاد رومارينيو وسجل الهدف الثاني له والثالث للاتحاد في الدقيقة 33 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ووقع هارون كمارا رابع أهداف الاتحاد في الدقيقة 59.

🎥| شاهد هدف #الاتحاد الثاني في مرمى سالزبورغ النمساوي عن طريق احمد شراحيلي 2-1 pic.twitter.com/j03RJliMBs — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 7, 2022

وحتى الآن تعاقد الاتحاد مع المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، واللاعب المصري طارق حامد، وأحمد محمد شراحيلي.

🎥| شاهد هدف #الاتحاد الثالث في مرمى سالزبورغ النمساوي عن طريق رومارينهو 3-1 pic.twitter.com/RJCGnMQoge — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 7, 2022

ومن المقرر أن يستهل الاتحاد مشواره في الدوري السعودي موسم 2022/2023 بمواجهة العدالة، يوم الجمعة 26 أغسطس.

🎥| شاهد هدف #الاتحاد الرابع في مرمى سالزبورغ النمساوي عن طريق هارون كمارا 4-1 pic.twitter.com/hCU7jpCPNi — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 7, 2022

واحتل الاتحاد المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي، الموسم الماضي، خلف الهلال، الذي نال اللقب للمرة الثالثة على التوالي.