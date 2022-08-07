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رياضة

أهداف مباراة الاتحاد وريد بول سالزبورغ (فيديو)
تاريخ النشر: 07 أغسطس 2022 14:26 GMT
تاريخ التحديث: 07 أغسطس 2022 14:43 GMT

أهداف مباراة الاتحاد وريد بول سالزبورغ (فيديو)

تقدم نادي الاتحاد السعودي 4/1 على منافسه ريد بول سالزبورغ في مباراة ودية، اليوم الأحد. وسجل البرازيلي رومارينيو الهدف الأول للاتحاد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تقدم نادي الاتحاد السعودي 4/1 على منافسه ريد بول سالزبورغ في مباراة ودية، اليوم الأحد.

وسجل البرازيلي رومارينيو الهدف الأول للاتحاد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة.

وسجل أحمد شراحيلي الهدف الثاني في الدقيقة 28 من ضربة رأس.

وعاد رومارينيو وسجل الهدف الثاني له والثالث للاتحاد في الدقيقة 33 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ووقع هارون كمارا رابع أهداف الاتحاد في الدقيقة 59.

وحتى الآن تعاقد الاتحاد مع المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، واللاعب المصري طارق حامد، وأحمد محمد شراحيلي.

ومن المقرر أن يستهل الاتحاد مشواره في الدوري السعودي موسم 2022/2023 بمواجهة العدالة، يوم الجمعة 26 أغسطس.

واحتل الاتحاد المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي، الموسم الماضي، خلف الهلال، الذي نال اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

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