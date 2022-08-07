مباراة مصر والسعودية.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لنهائي كأس العرب للشباب

يستضيف ملعب المحالة ”مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز“، مساء اليوم الأحد، المواجهة التي تجمع بين منتخبي مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عاما.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية، السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة ”أون تايم سبورتس 3“ بصوت المعلق بلال علام، وقناة SSC 1 بصوت المعلق أحمد النفيسه، وقناة KSA SPORTS 2 بصوت المعلق عائد العصيمي.

وتذاع أيضا عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد الحوسني، وقناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد العبيدلي، وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق راشد عبد الرحمن.

وتذاع عبر قناة الرابعة الرياضية العراقية بصوت المعلق مناف الحميداوي، وقناة العراق الرياضية بصوت المعلق علي عنب، وقناة الكأس 4 بصوت المعلق عبد الرحمن عبد الله، وقناة عمان الرياضية بصوت المعلق موسى عيد.

#تشاهدون_اليوم | المنتخب السعودي يواجه المنتخب المصري في نهائي كأس العرب للشباب الساعة 7:30 مساءً على شاشة القنوات الرياضية السعودية. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/j2ZvSpHbJk — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) August 7, 2022

مشوار الفريقين

تصدر منتخب السعودية المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب للشباب برصيد 6 نقاط بعد الفوز على موريتانيا بنتيجة 2-0 ثم التغلب على العراق بنتيجة 4-1.

وفاز المنتخب السعودي على اليمن في ربع النهائي بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح عقب التعادل بنتيجة 1-1 ثم تغلب على فلسطين بنتيجة 5-0 في نصف النهائي.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على عمان بنتيجة 1-0 ثم تغلب على الصومال بنتيجة 2-0.

وتخطى منتخب مصر عقبة المغرب بنتيجة 2-1 في ربع النهائي ثم فاز على الجزائر بنتيجة 3-1 في نصف النهائي.

وتقابل المنتخبان في نصف نهائي نسخة العام الماضي التي أقيمت في مصر وفاز المنتخب السعودي بنتيجة 3-2 ثم تقابلا في دور المجموعات العام 2020 و تعادلا بنتيجة 2-2.

أسلحة الأخضر

يدخل المنتخب السعودي المباراة باحثا عن الحفاظ على اللقب العربي للنسخة الثانية على التوالي.

وقال محمد مسعد، المدرب المساعد للمدير الفني صالح المحمدي، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ”نستحق الوصول للمباراة النهائية، وأيضا منتخب مصر كان جديرا بالوصول للنهائي، أعتقد أن الفريقين الأفضل تأهلا وبالتالي ستكون مواجهة صعبة“.

وأضاف: ”نسعى للحفاظ على اللقب، وأعتقد أن الضغط كبير علينا في هذه المواجهة“.

ويعتمد المنتخب السعودي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أسامة المرمش وأمامه رباعي خط الدفاع محمد سليمان وسويلم المنهالي ومحمد الدوسري وسالم النجدي.

ويقود خط الوسط عبد الله العنزي وبجواره عبد الملك العييري ومصعب الجوير وعلى الأطراف عبد الله الزيد وعبد العزيز العليوة، بينما يقود الهجوم عبد الله رديف هداف البطولة برصيد 6 أهداف.

🔴 منتخب مصر للشباب مواليد 2003 يُنهي استعداداته لمواجهة السعودية في نهائي كأس العرب تحت 20 عاما في المباراة المقرر لها غدا الأحد 6.30 بتوقيت القاهرة 🏆🇪🇬#شجع_مصر pic.twitter.com/ZyYiNrJRoo — EFA.eg (@EFA) August 6, 2022

أوراق الفراعنة

يطمع منتخب مصر في تحقيق لقب البطولة للمرة الأولى بعدما قطع مشوارا مميزا مع مديره الفني محمود جابر.

وقال محمود جابر في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: ”علينا أن نحقق الفوز باللقب، وصولنا للمباراة النهائية أمر طبيعي ومستحق نظرا لما قدمناه في البطولة بجانب تاريخ الكرة المصرية“.

وأضاف: ”منتخب مصر يسعى لتحقيق الفوز باللقب ونأمل حضور جمهورنا في هذه المباراة لدعمنا ومؤازرتنا“.

ويعتمد منتخب مصر على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أحمد نادر السيد وأمامه ثلاثي الدفاع عبد الرحمن رشدان وعمر فايد وإياد العسقلاني.

ويقود خط الوسط خالد عوض وماجد هاني وبجواره طارق علاء ورأفت خليل، بينما يقود خط الهجوم صلاح الدين باشا وأحمد نادر حواش وأحمد عبد الرحيم ”إيشو“.

وقال المصري عمرو أنور، مدرب فريق اتحاد جدة السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن مباراة مصر والسعودية ستكون نهائيا مثيرا ومميزا لبطولة كأس العرب للشباب، خاصة أنهما أفضل فريقين في البطولة.

وأشار إلى أن المنتخبات السعودية السنية تطورت بشكل رائع فمنتخب 23 عاما توج بلقب كأس آسيا، كما أن منتخب الشباب فاز بلقب كأس العرب في العام الماضي.

وأوضح أن منتخب مصر لديه عناصر مميزة أثبتت جدارتها في البطولة، وظهرت بصورة رائعة على رأسها صلاح الدين باشا أحد أبرز المهاجمين المميزين في البطولة.