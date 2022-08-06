محمد أبو جبل يشكو النصر السعودي لـ"فيفا" ويطالب بكامل مدة عقده

أصدرت شركة ”صدى المحتوى للرياضة“ بيانا رسميا بشأن أزمة محمد أبو جبل، حارس الزمالك السابق، بعد توقيعه لنادي النصر السعودي، ورفض الأخير إتمام إجراءات التعاقد مع الحارس المصري.

وتراجع مسئولو نادي النصر السعودي، عن إتمام التعاقد مع محمد أبو جبل رغم حصول اللاعب على مقدم العقد، بسبب ضم الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا في صفقة انتقال حر لمدة موسمين هذا الصيف.

وقال البيان إن اللاعب سعى بكل جهد للانضمام لنادي النصر وحل أزمته مع الزمالك من أجلال التحاق بمعسكر النصر استعدادا للموسم الجديد للدوري السعودي، ولكنه فوجئ بالرد رسميا بأن النصر لا يعترف بالعقد المبرم بين الطرفين وبطلانه لأسباب غير منطقية.

وأضاف البيان الذي أصدرته الشركة، يوم السبت: ”عقد أبو جبل والنصر مكتمل من حيث الأركان ومطابق لنصوص عقد العمل بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مؤكدين أن رغبة اللاعب عند التعاقد معه هو اللعب لفريق عريق مثل النصر قبل التفكير والحرص على المقابل المالي“.

وأشار البيان: ”حرص محامي كلا الطرفين على طرح فكرة تسوية منصفة في وقت سابق بموجبها يستلم الالعب جزء من عقده ويتنازل عن بقية المدة، ولكن تم الرفض ولم يجد قبول لدى إدارة النصر وقاموا بعرض مبلغ أقل من لك بكثير ولم يقبل به اللاعب، في وقت كان يفترض فيه على النادي الوفاء بالعقد“.

وشدد البيان: ”بناء عليه فقد أصبح محمد أبو جبل لاعبا حرا بالتوقيع لأي ناد آخر باعترافهم بالدفع عبر المراسلات ببطلان العقد وعدم استمرار العمل به دون الرجوه للاعب، مما يترتب عليه، أولا رفع اللاعب للعقد الموقع بين الطرفين للمحكمة المختصة بالفيفا، وثانيا، مطالبة اللاعب بكامل مدة العقد المالي مع نادي النصر، ثالثا، تقديم كل ما يثبت من أضرار تكبدها نادي النصر بحق محمد أبو جبل والمطالبة بالتعويض دون أي تنازل“.

يذكر أن عقد أبو جبل انتهى مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، حيث أصبح الحارس الدولي حرًا في الانتقال لأي نادٍ مجانًا.