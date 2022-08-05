أهداف مباراة النصر وملقا الإسباني (فيديو)

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي فوزًا مهمًا على نظيره ملقا الإسباني 2-0، في ثالث مباريات الفريق الودية، بمعسكره الإعدادي بمدينة ماربيا الإسبانية.

وافتتح سامي النجعي التسجيل للنصر خلال الدقيقة 62، بعد هجمة فنية بين اللاعبين.

وضاعف أبوبكر فنسينت النتيجة بهدف ثانٍ عند الدقيقة 69، قبل أن ينظّم فريق ملقا أوراقه وصفوفه.

وحاول لاعبو ملقا العودة إلى المباراة، وفشلت كل محاولاتهم، لتنتهي المباراة بفوز النصر 2-0.

وبدأ النصر الاستعداد للموسم الجديد بقوة؛ إذ تعاقد مع المدير الفني الفرنسي رودي غارسيا لقيادة الفريق والحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، والظهير الأيسر الإيفواري غيسلان كونان في صفقة انتقال مجانية.

وحصل النصر على المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي، الموسم الماضي، وتأهل للمشاركة في كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد إلى جانب الهلال، والاتحاد، والفيحاء.

وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الخميس، جدول الدور الأول للمسابقة في موسم 2022-2023 الذي ينطلق، يوم 25 أغسطس/ آب الجاري، بمواجهة الهلال حامل اللقب مع الخليج الصاعد للأضواء.

ويستضيف النصر نظيره الوحدة على ملعب مرسول بارك، السبت 27 أغسطس الجاري، في استهلالية مباريات الفريقين في دوري كأس محمد بن سلمان.

وستجمع أول قمة في الموسم الجديد بين النصر والاتحاد، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، بالجولة الخامسة.