بعد تعرضه لجلطة في القلب.. نقل خالد الزيلعي إلى العناية المركزة

تعرض خالد الزيلعي نجم نادي النصر السعودي السابق؛ المصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري، لجلطة بالقلب تم نقله على إثرها إلى العناية المركزة، مساء اليوم الأربعاء.

وكشف الإعلامي السعودي علي العنزي عن دخول الزيلعي غرفة العناية المركز، قائلًا: “ خالد الزيلعي في العناية المركزة.. لا تحرموه دعواتكم.. أسال الله العظيم أن يلطف بحاله، وأن يرد إليه صحته وعافيته يارب“.

خالد الزيلعي في العناية المركزة

لا تحرمونه دعواتكم .. اسال الله العظيم أن يلطف بحاله

و أن يرد اليه صحته و عافيته يارب .. pic.twitter.com/hTX7hYTqfN — علي العنزي (@Ali_alabdallh) August 3, 2022

ويعاني خالد الزيلعي من مرض التصلب الجانبي الضموري، ما جعله طريح الفراش لفترة طويلة.

وسبق أن لعب ”الزيلعي“ للنصر، قبل أن يرحل منه مُعارًا للتعاون، ومن ثم انتقل للخليج، وبعد ذلك مثّل عددًا من الأندية، هي: الفيصلي، والباطن، والرائد، وأبها، وأخيرًا نادي العين السعودي.

وفي السادس والعشرين من يونيو العام 2020، أعلن خالد الزيلعي إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري حيث غرد: “الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. أظهرت الفحوصات الطبية إصابتي بمرض التصلب الجانبي الضموري وهو مرض مجهول الأسباب طبيًا.. فلنختم دائمًا إعجابنا بذكر الله (ماشاء الله تبارك الله )، لا تنسوني من دعائكم ساعة استجابة لعلها تقبل دعوة أحدكم“

والتصلب الجانبي الضموري مرض متقدم في الجهاز العصبي يؤثر على الخلايا العصبية في المخ والحبل النخاعي مسببًا فقدان التحكم في العضلات، ولا يعلم الخبراء سبب الإصابة به، فبعض الحالات موروثة.