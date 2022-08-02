الكشف عن دور الوسيط الذي ورط حمدالله ونادي الاتحاد في "قضية التسجيلات"

كشفت صحيفة ”الرياضية“ عن دور الشخص الوسيط الذي تسبب في خروج ”قضية التسجيلات“ للنور، والسبب الذي دفعه للقيام بهذا الأمر، وما ترتب عليه من إيقاف المغربي عبدالرزاق حمدالله، وأيضا نادي الاتحاد عن القيد لفترة تسجيل واحدة.

وقالت الصحيفة، وفقا لمصادرها، بأن الوسيط الذي قدم الأدلة الخاصة بالقضية هو صديق مقرب من لاعبين كثر في الدوري السعودي، بسبب ارتباط نشاطه التجاري بكرة القدم.

وأضافت الصحيفة: ”الوسيط والحروف الأولى من اسمه (ح.د) كان جسر الوصل بين حمدالله وحامد البلوي، المدير التنفيذي للاتحاد، وأدار المفاوضات بينهما، ووثقها بالصوت والصورة من أجل الحصول على نسبته من انتقال اللاعب، وفق ما تم وعده به“.

وأشارت: ”الوسيط تفاجأ بعد الرد بعد ذلك على رسائله واتصالاته بعد انتقال اللاعب إلى العميد، ما دفعه لتقديم الأدلة لنادي النصر والذهاب معهم إلى لجنة قانونية من أجل تسجيل شهادته والتوقيع عليها“.

إيقاف عبدالرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر.. وحرمان نادي الاتحاد من التسجيل للفترة الشتوية https://t.co/1J5lgghsP0 pic.twitter.com/dbdT4p3ZQe — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 2, 2022

وقال الإعلامي الرياضي وليد الصيعري، عبر حسابه على تويتر، إن ”حمدالله أبلغ إدارة نادي الاتحاد بأن الوسيط يحتفظ بتسجيلات سيكشفها في حال عدم دفع 150 ألف ريال وهي حقوق للوسيط من الصفقة فتجاهلته إدارة الاتحاد“.

وكان مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، علق على العقوبات التي تم توقيعها على نادي الاتحاد ولاعبه المغربي عبدالرزاق حمدالله، يوم الثلاثاء، من قبل لجنة الاحتراف.

وقال مسلي آل معمر عبر حسابه على تويتر: ”حقوق النصر لا تنازُل عنها وإن طال أمد التقاضي“.

وأضاف: ”سندرس قرارات لجنة الاحتراف، للبدء في الجولة الجديدة، ونسأل الله التوفيق“.

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إيقاف المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد أربعة أشهر وتغريمه 300 ألف ريال (80 ألف دولار) بعد شكوى نادي النصر ضد مهاجمه السابق والاتحاد.

وكان النصر برئاسة مسلي آل معمر، قد أقام دعوى ضد نادي الاتحاد ومهاجمه حمد الله تتعلق بعدم مشروعية تفاوض المهاجم البالغ عمره 31 عاما مع الاتحاد.

وأشارت لجنة الانضباط إلى أن إيقاف حمد الله سيسري من تاريخ صدور قرار اللجنة اليوم.

كما قررت اللجنة إيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار مع فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال.

وتقرر إيقاف مشعل السعيد مدير الفريق الأول بالاتحاد لمدة ثلاثة أشهر، وحرمان النادي الملقب بالعميد من تسجيل لاعبين جدد لفترة واحدة اعتبارا من فترة التسجيل التالية، وفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال على النادي الذي يتخذ من مدينة جدة مقرا له.

وأوضحت اللجنة أن القرارات الصادرة اليوم بحق نادي الاتحاد قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.