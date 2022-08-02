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رياضة

الأهلي يبدأ بمواجهة القيصومة.. إصدار جدول دوري يلو رسميا
تاريخ النشر: 02 أغسطس 2022 12:15 GMT
تاريخ التحديث: 02 أغسطس 2022 13:05 GMT

الأهلي يبدأ بمواجهة القيصومة.. إصدار جدول دوري يلو رسميا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، جدول الدور الأول من "دوري يلو" موسم 2022/2023، والذي سيشهد مشاركة النادي الأهلي السعودي لأول مرة في تاريخ البطولة. - 📸 جدول

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، جدول الدور الأول من ”دوري يلو“ موسم 2022/2023، والذي سيشهد مشاركة النادي الأهلي السعودي لأول مرة في تاريخ البطولة.

وسينطلق دوري يلو يوم 22 أغسطس الجاري، وسيبدأ الأهلي مواجهاته في البطولة بمباراة القيصومة.

 

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