الأهلي يبدأ بمواجهة القيصومة.. إصدار جدول دوري يلو رسميا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، جدول الدور الأول من ”دوري يلو“ موسم 2022/2023، والذي سيشهد مشاركة النادي الأهلي السعودي لأول مرة في تاريخ البطولة.

– 📸 جدول دوري الدرجة الأولى (الدور الأول). pic.twitter.com/wDBxyIIZJa — شبكة الأهلي (@AFC4NET) August 2, 2022

وسينطلق دوري يلو يوم 22 أغسطس الجاري، وسيبدأ الأهلي مواجهاته في البطولة بمباراة القيصومة.