الأهلي يبدأ بمواجهة القيصومة.. إصدار جدول دوري يلو رسميا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، جدول الدور الأول من ”دوري يلو“ موسم 2022/2023، والذي سيشهد مشاركة النادي الأهلي السعودي لأول مرة في تاريخ البطولة.
– 📸 جدول دوري الدرجة الأولى (الدور الأول). pic.twitter.com/wDBxyIIZJa
— شبكة الأهلي (@AFC4NET) August 2, 2022
وسينطلق دوري يلو يوم 22 أغسطس الجاري، وسيبدأ الأهلي مواجهاته في البطولة بمباراة القيصومة.
ينطلق الاثنين 22 أغسطس 📆⚽️
🚨#لجنة_المسابقات بالرابطة تُصدر جدول مباريات الدور الأول من موسم 2022-2023 لـ #دوري_يلو | #FDL
🔘 للإطلاع وتحميل الجدول : الضغط على الرابط 🔗⏬https://t.co/7kkTzVmDud pic.twitter.com/UMWBvxrYBK
— دوري يلو (@FDL_KSA) August 2, 2022