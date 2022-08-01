رسميا.. إستاد لوسيل يستضيف الهلال السعودي وبطل الدوري المصري الشهر المقبل

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، أن إستاد لوسيل، سيستضيف مباراة كأس سوبر لوسيل، بين بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري، في التاسع من الشهر المقبل.

وكتب حساب اللجنة، المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم 2022 في قطر، عبر موقع ”تويتر“: ”يستضيف إستاد لوسيل، الذي سيشهد نهائي مونديال قطر 2022، مباراة كأس سوبر لوسيل بين بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري، في 9 سبتمبر المقبل. يعقب المباراة حفل غنائي بحضور 80 ألف مشجع“.

يستضيف استاد لوسيل، الذي سيشهد نهائي مونديال #قطر2022، مباراة كأس سوبر لوسيل بين بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري، في 9 سبتمبر المقبل. يعقب المباراة حفل غنائي بحضور 80 ألف مشجّع. للمزيد:https://t.co/0a8JjvtGRG pic.twitter.com/dakWFNBaeg — SC News (@roadto2022news) August 1, 2022

وإستاد لوسيل أكبر إستادات كأس العالم الثمانية، ويتسع لأكثر من 80 ألف مشجّع.

وقال حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: ”تمثل هذه المناسبة المحطة الأخيرة في مسيرتنا نحو انطلاق منافسات البطولة في 21 نوفمبر القادم، ويعتبر هذا الصرح الرياضي الرائع درة إستادات المونديال، حيث سيشكّل محور اهتمام العالم ومحط أنظاره عند استضافة المباراة النهائية في 18 ديسمبر، الذي يتزامن مع احتفالنا باليوم الوطني للدولة. نفخر بهذا المعلم الرياضي المميز الذي سيلعب دوراً هاماً خلال البطولة، كما سيترك إرثاً دائماً لسكان مدينة لوسيل ودولة قطر بوجه عام.“

ومن المقرر أن تستضيف قطر كأس العالم 2022، حيث تقام المباراة الافتتاحية بين هولندا والسنغال يوم 21 نوفمبر على إستاد الثمامة، في حين تقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر على إستاد لوسيل.