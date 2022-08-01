سعود الصرامي: الإعلام النصراوي الأصيل والحقيقي "مختطف"

حذر سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر السعودي، إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر مما سمّاهم بعض الإعلاميين الذين اختطفوا إعلام النادي أخيرًا.

وقال الصرامي في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: ”أرى الفترة الحالية أن الإعلام النصراوي الأصيل والحقيقي مختطف، وهو الذي يمثله محمد الدويش وعبدالكريم الزامل ومحمد الغامدي وأسماء أخرى“.

وأضاف: ”الإعلام النصراوي مختطف من ناس ليس لهم علاقة بالإعلام ويريدون أن يشتهروا وزيادة متابعيهم، ولا عليهم من مصالح النادي، وهم مجموعة إعلاميين اختطفوا الإعلان النصراوي في وضح النهار، والآن تسببوا بلغتهم الجافة والخشنة أمام المنافسين في خلق أعداء للنصر كانوا في يوم من الأيام حلفاء، وهذه الأكاذيب انطلت على جمهور النصر“.

🗣 سعود الصرامي :

الإعلام النصراوي الأصيل مختطف ! ..

الحصاد الرياضي …@L9arami

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب ) pic.twitter.com/buFFSzTaJQ — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 31, 2022

وتابع: ”هم غير مؤثرين ويحبون أن يلعبوا أدوارا غير أدوارهم وقلتها من قبل هم (ملاقيف)، ولذلك اضطر الإعلام النصراوي الراقي والحقيقي إلى أن يغادر المشهد لأنهم ليس لديهم استعداد أن يتعاملوا بهذه اللغة المليئة بالتشكيك وسخرية بالناس والاستهزاء، وهؤلاء لا يمثلون إلا 1% من الإعلام النصراوي الراقي، وأقول لجمهور النصر احذروا من أولئك الذين يحاولون كسب عداوات مع الآخرين وهم معروفون بأسمائهم وبعضهم لا يعرف حتى يتكلم أو يضع المقارنات هو يبحث عن المشاهدات والمتابعين لكي يكون هو البطل“.

واختتم الصرامي حديثه: ”أطالب إدارة النصر بعدم التعامل معهم لأنه يخسر بسببهم، وأول من يهرب من المسؤولية هؤلاء، دعوا الفريق يبدأ الموسم بتركيز كبير وشغل الدخول في صراعات قانونية مع الأندية سوف يتضرر فيها النصر“.

🗣 سعود الصرامي :

أقول لجمهور #النصر …

احذروا من أولئك الذين يحاولون كسبكم عداوات مع الآخرين .. وأطالب إدارة النصر عدم التعامل معهم ..

الحصاد الرياضي …@L9arami

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب ) pic.twitter.com/FxGUzEq2YT — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 31, 2022

وأخيرا وجه الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل، المحسوب على نادي النصر، انتقادات إلى الصرامي بسبب رأيه في قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله مع إدارة النصر.

وقال الصرامي في فيديو عبر برنامج ”الحصاد الرياضي“: ”الاتحاد كان يقول إنه لديه تسجيلات على نصراويين، ولكن هي لم تكن بصوت سعود الصرامي أو صفوان السويكت أو عبدالرحمن الحلافي ولكن هي بصوت صحفي نصراوي (ملقوف) ويحب يتنطط من قصر إلى قصر وهو معروف، وكان معه شخص آخر تحول من عاشق نصراوي إلى سمسار، ولما انتهت القصة بين الحلافي وأنمار الحائلي وأحمد الكعكي عرفوا أن التسجيلات ليست رسمية، ولكن لصحفي (ملقوف) ونعرفه وحذرت الإدارة منه أكثر من مرة، وانتهت القضية، وفهد المولد بقي في ناديه وفواز القرني بقي في ناديه ولم يكن هناك انتقال، ولكن كانت فكرة وانتهت“.

ولكن يبدو أن المريسل قد شعر أن الكلام موجه له، فقام بإعادة نشر الفيديو وعلق عليه، قائلا: ”المتقلب الكاذب، سعود الصرامي، هل تملك الشجاعة لتحدد من تقصد من الإعلاميين والذي تواصل كذبك عليه كما هي عادتك!؟ افعلها إن كنت رجلا“.