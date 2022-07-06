أول تغريدة لحساب الأهلي السعودي منذ الهبوط.. ‏الأمير تركي بن عبدالله الفيصل ينضم لقائمة الأعضاء الذهبيين بالن

كسر النادي الأهلي حالة الصمت على حسابه بموقع ”تويتر“ منذ هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“.

وظهرت حالة الصمت المتواصل لحسابات المركز الإعلامي للأهلي على كافة وسائل التواصل الاجتماعي منذ مباراة الشباب في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر النادي الأهلي بيانًا رسميًا، مساء الأربعاء، لأول مرة منذ ”صدمة الهبوط“ أعلن من خلاله انضمام الأمير تركي بن عبدالله الفيصل لقائمة الأعضاء الذهبيين للراقي.

وقال الأهلي في بيانه: ”سدد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله الفيصل رسوم العضوية الذهبية المقررة لينضم بذلك لقائمة الأعضاء الذهبيين بالجمعية العمومية للنادي“.

وتمنت إدارة الأهلي في بيانها أن ”يمثل تواجده دعامة قوية لأعضاء الجمعية العمومية فضلا عن مساهمته في دعم ألعاب النادي وأنشطته المختلفة خلال الفترة المقبلة“.

الأمير تركي بن عبدالله الفيصل ينضم لقائمة الأعضاء الذهبيين بالنادي #الأهلي pic.twitter.com/M9JqXmUvWk — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 6, 2022

ويعاني الأهلي من أزمات وانتقادات كبيرة عقب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“، وتطالب جماهير النادي ماجد النفيعي بالرحيل عن منصبه بصحبة موسى المحياني، المدير التنفيذي للفريق.

وهبط الراقي بشكل رسمي لدوري الدرجة الأولى السعودي في الموسم المقبل، بعدما احتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة فقط من 30 مباراة، في الموسم المنقضي.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ النادي الجداوي التي يهبط فيها إلى دوري الدرجة الأولى، لكن رغم ذلك يتمسك ماجد النفيعي رئيس النادي بمنصبه.

ورفض لاعبو النادي الأهلي السعودي الاجتماع مع رئيس النادي ماجد النفيعي، بعد أن وجه إليهم الدعوة لعقد اجتماع عن بعد عبر خاصية أحد برامج الأون لاين، لمناقشة أمور الفريق واللاعبين خلال المرحلة الحالية، وبعد الهبوط للدرجة الأولى.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن كل لاعب من لاعبي الأهلي، خاصة اللاعبين الدوليين، يدرسون عقودهم مع النادي في محاولة للبحث عن طريق للخروج، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل العروض التي وصلت إلى بعضهم خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويحاول ماجد النفيعي رئيس الأهلي البحث عن مخرج للورطة والعزلة التي يجد نفسه فيها حاليًا، في ظل مطالبات رسمية وجماهيرية أهلاوية برحيله وكامل إدارته وكل شخص ارتبط بالعمل معه خلال هذا الموسم الكارثي على الأهلي.